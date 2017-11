Trump fait le plein d’accords commerciaux à Pékin

Ces accords ont été annoncés en fanfare lors d’un sommet entre le président américain, Donald Trump, et son homologue chinois, Xi Jinping.

Donald Trump a dévoilé jeudi à Pékin une vertigineuse moisson d’accords commerciaux pour plus de 250 milliards de dollars : de quoi plaire au président américain, qui promet un rééquilibrage des échanges bilatéraux, même si leur concrétisation pourrait s’avérer très aléatoire.

Ces accords, signés pour la première visite de M. Trump en Chine, ont été annoncés en fanfare lors d’un sommet avec son homologue chinois, Xi Jinping, sous les ors du Palais du peuple. Ils concernent l’énergie, l’aéronautique, l’agroalimentaire ou l’électronique, et des géants américains comme Boeing, Caterpillar, General Electric ou Qualcomm ; le montant total (253,4 milliards de dollars) donne le tournis.

Tout sourire, M. Trump, qui avait fait de l’excédent commercial chinois l’un des boucs émissaires de sa campagne présidentielle, a assuré qu’il ne jetait pas la pierre à Pékin. « Qui peut reprocher à un pays de profiter d’un autre pays pour le bien de ses citoyens ? » a-t-il lancé. L’avalanche d’accords a été qualifiée de « véritable miracle » par le ministre chinois du Commerce, Zhong Shan.

Mais pour James McGregor, président Chine du cabinet APCO Worlwide, c’est surtout « de la politique à l’ancienne : un dirigeant arrive et tire prestige d’une série d’accords déjà en cours, auxquels d’autres sont ajoutés pour arriver à un gros chiffre ». Certes, le bouillant hôte de la Maison-Blanche « pourra tweeter qu’il est un formidable négociateur », a-t-il indiqué à l’AFP. En réalité, la plupart des annonces concernent des protocoles d’accord non contraignants et des lettres d’intention, plutôt que des contrats fermes.

« Il est judicieux de se demander ce qui va réellement se concrétiser », avertit Christopher Balding, professeur à l’Université de Pékin, pointant des annonces vagues, voire des partenariats de routine. « Certains protocoles d’accords pourraient ne mener à rien, il est facile d’être cynique. Mais d’autres sont assez substantiels », tempère James McGregor.

« Nous n’avons vu aucun accord sur l’accès au marché ou sur une ouverture accrue de la Chine aux investissements : or, c’est plus important pour les firmes américaines que de grands coups commerciaux uniques », insiste M. Balding. « Honnêtement, dans l’ensemble, ce que nous avons accompli jusqu’à présent [en matière commerciale] reste limité », a reconnu le secrétaire d’État, Rex Tillerson, évoquant une situation « intenable ».

En déroulant le tapis rouge à M. Trump, à coups de canons et d’accords stéroïdés, Pékin adoptait une stratégie chinoise classique, commente l’ancien ambassadeur américain à Pékin Max Baucus. « Plus la pompe est grande et accaparante, moins il y a de temps pour discuter » sérieusement, a-t-il confié à Bloomberg TV.

Boeing, 300 avions

Dans la foulée, l’avionneur Boeing a signé en Chine un accord portant sur l’achat de 300 appareils pour un prix catalogue total de 37 milliards de dollars, a-t-il annoncé jeudi, au deuxième jour d’une visite à Pékin du président américain Donald Trump. Le constructeur américain a conclu cet accord — qui se compose de commandes fermes et d’options d’achats — avec la centrale China Aviation Supplies Holding Company (CASC), qui acquiert ces appareils pour le compte de compagnies chinoises. Les détails de l’accord n’ont pas été dévoilés et on ne savait pas si l’ensemble des appareils concernés relevaient de commandes entièrement nouvelles. Boeing n’a pas répondu dans l’immédiat aux demandes de clarification de l’AFP.

Boeing avait déjà reçu en septembre 2015 de la part de CASC une commande historique de 300 avions pour un prix catalogue de 38 milliards — scellant alors un record dans l’aéronautique.

La Chine est le deuxième marché aéronautique mondial, que se disputent, quasiment à égalité, Airbus et Boeing. L’américain estime que le pays aura besoin de 7240 avions commerciaux sur les 20 prochaines années, tous constructeurs confondus.