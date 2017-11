Molson achète la microbrasserie Le Trou du diable

L’engouement des consommateurs pour les bières de microbrasseries continue de faire pression sur les grands brasseurs.

La division Six Pints, mise sur pied par Molson Coors pour développer le marché des bières de spécialité, a annoncé jeudi avoir fait l’acquisition de la microbrasserie Le Trou du diable, de Shawinigan.

L’entente permet à la microbrasserie de poursuivre ses activités de façon autonome et, à court terme, celle-ci continuera de traiter à l’interne la vente et la distribution de ses produits auprès des détaillants avec qui elle fait affaire.

L’entreprise maintiendra aussi ses liens avec ses fournisseurs ainsi que les partenariats sportifs, culturels, sociaux et communautaires dans lesquels elle s’est engagée.

Cependant, le restaurant Le Trou du diable de la rue Willow, à Shawinigan, n’est pas impliqué dans la transaction et demeurera indépendant.

Toute l’équipe oeuvrant à la microbrasserie, incluant les dirigeants et fondateurs, demeurera en poste.

À plus long terme, la transaction permettra de consolider et de développer les ventes, la distribution et les partenariats de la microbrasserie, qui offre déjà une présence assez étendue dans le marché puisque ses produits sont distribués dans 10 provinces et territoires canadiens ainsi que dans 20 États américains. Ils sont également exportés dans une dizaine de pays d’Europe et dans certains pays d’Asie et d’Océanie.

Le Trou du diable a vu le jour en décembre 2005 sur l’avenue Willow à Shawinigan. En 2013, une deuxième brasserie à vocation plus industrielle avait été créée avec une chaîne d’embouteillage et un réseau de distribution.

Pour Molson Coors, l’acquisition permet d’élargir sa place dans un marché où les bières de spécialité ont commencé depuis quelques années à supplanter les bières traditionnelles des grands brasseurs. Sa division Six Pints a déjà conclu des ententes avec les microbrasseries ontariennes Creemore Springs, Granville Island Brewing Company ainsi que, plus récemment, Brasseur de Montréal.