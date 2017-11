Un hiver achalandé à Montréal-Trudeau

Après un nombre de dessertes record en 2017, l’hiver s’annonce achalandé pour Aéroports de Montréal, avec l’ajout de quatre nouvelles destinations.

Aéroports de Montréal a publié mercredi les faits saillants pour la saison hivernale. Ainsi, quatre nouvelles destinations seront offertes : Antigua (Antigua-et-Barbuda) par Sunwing, Lima (Pérou) par Air Canada, Santo Domingo (République dominicaine) par Air Transat et Phoenix (États-Unis) par Air Canada. S’ajoutent une desserte l’année durant pour Lima et Lisbonne, cette dernière étant exploitée par Air Transat selon une fréquence d’un vol par semaine.

Chez les compagnies aériennes, Interjet se greffe au paysage montréalais. Ce nouveau transporteur au rabais offre aux voyageurs d’affaires et aux vacanciers une liaison directe vers Mexico et Cancún.

« La saison hivernale est marquée par un ajout de sièges sur un grand nombre de destinations. Les plus considérables sont San Francisco (+80 %), Philadelphie (+180 %) et Lyon (+38 %). Toutes ces routes sont exploitées par Air Canada, qui par ailleurs a augmenté de 10 % son nombre global de sièges. Soulignons également une augmentation soutenue du nombre de sièges chez plusieurs autres transporteurs, dont Aeroméxico (+27 %) et WestJet (+10 %). Finalement, par rapport à l’hiver dernier, on observe une progression totale de 8 % du nombre de sièges », indique Aéroports de Montréal.

Le gestionnaire aéroportuaire ajoute qu’en 2017, 140 destinations directes auront été offertes au départ de Montréal-Trudeau, dont 87 à l’international, un nouveau record. Et selon ses résultats au 30 septembre dernier, « par rapport aux périodes correspondantes de l’an dernier, le nombre de passagers à Montréal-Trudeau a franchi un nouveau cap en 2017, soit 5,5 millions au troisième trimestre, en hausse de 10,3 %, et 14 millions pour les neuf premiers mois de 2017, en hausse de 9,4 %. »