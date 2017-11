Résultats en hausse pour WSP Global

WSP Global estime que ses récentes acquisitions en Amérique latine — où elle compte désormais environ 2500 employés — lui permettent d’ambitionner de se hisser parmi les principaux joueurs dans cette région du globe.

En juillet, la firme de génie québécoise a mis la main sur la société chilienne Poch et la semaine dernière, sur Consultoria Colombiana (ConCol), établie en Colombie. Dans les deux cas, les montants n’ont pas été dévoilés. Ces acquisitions permettent également à WSP d’exploiter des bureaux situés au Pérou, en Colombie, au Chili, au Panama ainsi qu’au Mexique.

Les acquisitions de Poch et de ConCol représentent « une avancée significative vers l’atteinte de notre objectif de devenir un acteur de premier plan dans la région », a souligné mercredi le président et chef de la direction de la multinationale québécoise, Alexandre L’Heureux, dans le cadre du dévoilement des résultats du troisième trimestre. WSP pourrait profiter d’importants investissements prévus dans les infrastructures — comme les autoroutes, le secteur de l’énergie ainsi que des télécommunications — au Chili et au Mexique au cours des prochaines années.

Parallèlement, l’entreprise a également conclu une entente avec la firme Opus, qui compte 3000 employés, ce qui lui permettra d’accroître considérablement sa taille en Nouvelle-Zélande ainsi qu’en Australie.

Au troisième trimestre terminé le 30 septembre, WSP a engrangé un bénéfice net de 72,6 millions, ou 71 ¢ par action, en hausse de 15,4 % par rapport au troisième trimestre de l’exercice précédent. Quant au chiffre d’affaires, stimulé en partie par les acquisitions réalisées par la société, il s’est établi à 1,64 milliard, en progression de 5,8 %. Le bénéfice d’exploitation ajusté a été de 160 millions, en hausse de près de 9 %.

Le carnet de commandes de l’entreprise s’établissait à 5,96 milliards, ce qui est comparable au niveau du deuxième trimestre de l’exercice, mais en hausse de 11 % comparativement au troisième trimestre de 2016.