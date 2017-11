BCE achète AlarmForce

Toronto — Le géant des télécommunications BCE compte acheter l’entreprise de services de sécurité résidentiels et d’affaires AlarmForce dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 166 millions. Le président et chef de la direction de BCE, George Cope, affirme que cette acquisition permettra à la société de renforcer sa position dans le domaine des services de sécurité et d’automatisation. BCE achètera toutes les actions d’AlarmForce au moyen d’une offre entièrement en espèces de 16 $ par titre. AlarmForce affirme que le prix proposé représente une prime de 71 % sur le cours de son action à la fermeture des marchés lundi. Les actionnaires d’AlarmForce peuvent également choisir de recevoir des actions ordinaires de BCE, calculées au prorata et plafonnées à 49,5 % de la valeur totale en capital-actions.