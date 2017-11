Air Canada et Sky Regional Airlines prolongent leur entente

Photo: Michael Francis McCarthy

Air Canada et Sky Regional Airlines ont prolongé de 10 ans leur contrat d’achat de capacité actuel, entente entrée en vigueur le 1er avril 2017. « Nous avons confiance en notre partenaire commercial d’Air Canada Express pour maintenir le bon déroulement des activités et la qualité de l’expérience offerte aux clients au nom d’Air Canada dans un certain nombre de nos principaux marchés intérieurs et transfrontaliers à un coût concurrentiel », peut-on lire dans le communiqué d’Air Canada. Outre Sky Regional, Air Canada a des contrats d’achat de capacité avec ses autres partenaires aériens régionaux Jazz, Air Georgian et EVAS, qui assurent les vols régionaux d’Air Canada Express pour le compte d’Air Canada.