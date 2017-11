Le Fonds FTQ met 20 millions dans StrongBox

StrongBox Data Solutions a conclu une ronde de financement de 27 millions $US. Le Fonds de solidarité FTQ y injecte 20 millions.

StrongBox Data Solutions a indiqué que sa société mère avait conclu une ronde de financement de 27 millions $US. L’opération comprend un investissement de 20 millions du Fonds de solidarité FTQ et une injection additionnelle de son actionnaire majoritaire, Partner One Capital. « Cet investissement majeur est une démonstration de l’extraordinaire potentiel de StrongLink et reflète le grand engouement que la solution a suscité dans le marché », peut-on lire dans le communiqué.

StrongLink exploite la puissance des métadonnées et de l’intelligence artificielle afin de fournir la première solution pour automatiser la gestion du stockage et des données dans les environnements de stockage multi-fournisseurs. « Cet investissement du Fonds de solidarité FTQ valide l’enthousiasme de nos clients qui ont découvert que StrongLink peut réduire la complexité opérationnelle et leurs coûts de stockage », ajoute l’entreprise. Pour le Fonds, « StrongBox Data Solutions a su développer une technologie unique qui répond aux besoins du marché. L’entreprise s’inscrit parfaitement dans la volonté du Fonds de solidarité FTQ d’appuyer les entreprises innovantes de l’économie de l’avenir ».