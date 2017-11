Fraude fiscale: les investissements génèrent des résultats, affirme l’Agence du revenu du Canada

Alors que l’évasion fiscale revient à l’ordre du jour, l’Agence du revenu du Canada (ARC) insiste pour dire qu’elle a mis les bouchées doubles au cours des dernières années pour resserrer l’étau sur la planification agressive, un phénomène qu’Ottawa tente d’endiguer à coup d’investissements de centaines de millions de dollars.

Deux jours avant la récente fuite des Paradise Papers au sujet du recours aux paradis fiscaux par les grandes fortunes du monde, l’ARC a diffusé un communiqué vendredi soir affirmant qu’Ottawa « est conscient du fait qu’il s’agit d’un enjeu qui représente des milliards de dollars ».

Le gouvernement « a donc effectué un investissement d’un milliard de dollars pour s’attaquer à ce problème », a affirmé l’ARC. « Environ deux tiers des 25 milliards de dollars que l’ARC a récupérés à la suite de ses vérifications des deux dernières années provenaient de grandes entreprises internationales et d’activités de planification fiscale abusive. »

En guise de comparaison, le budget annuel du gouvernement fédéral, qui comprend les dépenses de programmes et le service de la dette, sera cette année de 330 milliards. Ottawa a annoncé l’an dernier un investissement de 400 millions pour mieux lutter contre l’évasion fiscale et l’évitement, somme à laquelle le gouvernement Trudeau a ajouté en mars 2017 une nouvelle enveloppe de 524 millions sur cinq ans. L’intensification de la lutte porte tant sur des phénomènes locaux, comme l’économie clandestine, que sur des pratiques utilisées par des entreprises, comme le transfert de bénéfices vers des pays où l’impôt est faible ou inexistant.

« En ce qui concerne l’affaire des Panama Papers, en date du 30 septembre 2017, l’ARC effectue présentement 123 vérifications impliquant des participants et des facilitateurs, et de nombreuses enquêtes criminelles sont en cours », a ajouté l’ARC, qui « n’hésitera pas à investiguer et à prendre les mesures appropriées dans l’éventualité où d’autres détails seraient découverts ».

Les autorités sont depuis longtemps sensibles à la planification fiscale agressive, mais elles ont appuyé sur l’accélérateur dans la foulée de la crise financière de 2008-2009, laquelle a forcé les gouvernements à recourir aux déficits afin de soutenir l’économie.

Dans son rapport annuel de 2014-2015, l’ARC avait indiqué qu’environ 19 000 personnes avaient choisi de faire une divulgation volontaire cette année-là. Ces contribuables évitent une poursuite. Ces dossiers représentaient alors des revenus non déclarés de 1,3 milliard, dont la moitié avait été générée à l’extérieur du Canada.

L’OCDE voit la fin de l’évasion

La planification fiscale agressive est un « legs » qui est « en train de disparaître », a dit lundi le secrétaire général de l’OCDE, Angel Gurria, lors d’un discours devant le milieu des affaires britannique. « Lorsque nous parlons de la doublette irlandaise ou du sandwich hollandais [des stratégies fiscales], nous parlons de structures qui n’existent plus. Ça ne reviendra pas, grâce à votre travail et à celui des gouvernements et de l’OCDE. »

En raison des ententes de partage d’information qui se sont multipliées au cours des dernières années, « il n’y a littéralement nulle part où se cacher », a ajouté M. Gurria.

Soixante-dix pays ont signé cet été un protocole mis en place par l’OCDE pour lutter contre l’évasion fiscale. Le regroupement mondial a affirmé le 7 juin que la convention multilatérale vise à « actualiser le réseau existant de conventions fiscales bilatérales et à restreindre les possibilités d’évasion fiscale par les entreprises multinationales ».

La pratique consistant à transférer des profits vers des États à faible imposition cause « un manque à gagner pour les recettes publiques qui représenterait, selon des hypothèses prudentes, 100 à 240 milliards $US par an », a indiqué l’OCDE. Cela est « l’équivalent de 4 à 10 % des recettes issues de l’impôt sur les sociétés dans le monde ».