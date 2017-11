Perspectives - La désertion américaine

Le 70e anniversaire de ce qui allait devenir l’OMC permet de constater comment certaines choses ont changé en matière de commerce international, et d’autres pas.

On était au lendemain d’une terrible crise financière et économique qui avait incité les pays à se faire la guerre commerciale avant de se faire la guerre tout court, guerre qui allait être la pire de toutes. L’une des leçons qu’on en avait tirées était que le monde avait besoin d’institutions ouvertes à tous, capables d’établir et de faire respecter des règles communes de manière ordonnée et pacifique.

Le 30 octobre 1947, vingt-trois pays signaient une entente établissant un mécanisme de réduction des barrières commerciales et appelée Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT en anglais). L’accord devait être temporaire, parce qu’on travaillait au même moment à un projet beaucoup plus ambitieux d’Organisation internationale du commerce, qui allait plus tard être abandonné mais qui devait promouvoir non seulement le libre-échange, mais aussi le plein-emploi et le maintien de normes du travail équitables. Représentant alors 70 % du commerce mondial, les 23 pays étaient menés par les deux grandes puissances commerciales du temps, les États-Unis et le Royaume-Uni, qui comptaient à eux seuls pour la moitié des importations mondiales. On y retrouvait aussi la Chine, qui ne représentait pas 2 % du commerce mondial alors, de même que le Canada.

Largement porté par la puissance américaine, le GATT allait, huit cycles de négociations plus tard, céder la place en 1995 à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui compte aujourd’hui 164 membres représentant 98 % du commerce mondial, et dont la principale innovation était d’établir une sorte de tribunal international investi d’un pouvoir de sanction permettant aux pays de régler leurs conflits autrement qu’en se faisant la guerre commerciale.

Préparer la guerre

Ironiquement, le mécontentement d’une partie de la population devant ce qu’elle perçoit comme les effets de l’ouverture des frontières amène aujourd’hui les deux principaux pays à l’origine du GATT à tourner le dos à cette vision des choses. La marche du Royaume-Uni vers le Brexit a de quoi frapper les esprits, mais pas autant que l’arrivée à la Maison-Blanche d’un président rejetant même l’idée que le commerce puisse être autre chose qu’un jeu à somme nulle entre les pays.

Pas étonnant, dans cette optique, que Donald Trump dise ne pas croire dans les forums multilatéraux, comme l’OMC, ni même dans les accords régionaux, comme le Partenariat transpacifique, qu’il a renié aussitôt arrivé au pouvoir, ou l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), que le Canada et le Mexique essaient désespérément de sauver en dépit de toute la mauvaise volonté américaine. Négocier de façon bilatérale est la meilleure façon pour un géant comme les États-Unis, peut-être pas d’établir des règles internationales claires, cohérentes et uniformes dont l’économie a besoin, mais d’arracher le maximum de concessions au pays qui se risque à négocier avec lui.

Pas étonnant, non plus, que le président américain n’ait que faire des mécanismes d’arbitrage internationaux censés régler les différends commerciaux de façon plus impartiale que les tribunaux nationaux. Logiquement, les États-Unis exigent leur abolition dans l’ALENA, au grand dam de ses deux voisins.

Dans le cas de l’OMC, il faut bien admettre que la négociation de nouvelles règles n’allait déjà nulle part bien avant l’élection de Donald Trump. Quant à son fameux tribunal d’arbitrage, il pourrait bientôt être paralysé parce que les États-Unis bloquent la nomination de nouveaux juges à son organe d’appel.

Comme pour bien d’autres gestes du nouveau gouvernement américain, on ne sait pas trop où il veut en venir avec cette guerre d’usure contre l’OMC.

La première chose qu’on fait, lorsqu’on s’apprête à se lancer dans une guerre de tarifs, c’est de désarmer les autorités chargées d’appliquer les règles commerciales, prévenait le mois dernier le chroniqueur du Wall Street Journal Greg Ip.

Quelles que soient les intentions des États-Unis, ils doivent se souvenir qu’ils ne sont pas les seuls poids lourds dans le domaine commercial.

Il y a bien sûr l’Union européenne qui, en dépit du Brexit, suit un parcours aux antipodes de Donald Trump en matière d’intégration supranationale.

Il y a aussi, et peut-être surtout, l’ancienne petite puissance commerciale devenue grande, la Chine, qui nourrit à son tour de grandes ambitions internationales et à laquelle les États-Unis laissent la place lorsqu’ils boudent les grandes tables de négociations commerciales, ou encore l’Accord de Paris sur la lutte contre les changements climatiques.

En tournée en Asie la semaine prochaine, Donald Trump pourra se rendre compte par lui-même de l’influence que la Chine a gagnée et que son pays est en voie de perdre dans la région économique la plus dynamique au monde. Il pourra voir notamment que, loin de privilégier l’approche bilatérale, la Chine maximise son influence au sein de forums régionaux.

Pendant ce temps, les autres pays qui étaient aux côtés des États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale pour construire un nouveau système de coopération et de règles internationales essaient tant bien que mal de continuer le travail — comme avec ce projet de Partenariat transpacifique à 11 pays plutôt qu’à 12 —, tout en faisant de leur mieux pour ne pas être pris pour cible par leur ancien champion devenu fou.