Mexique: découverte d’un important gisement de pétrole et de gaz

Photo: Hector Guerrero Agence France-Presse

Mexico — Le président mexicain, Enrique Peña Nieto, a annoncé vendredi la découverte d’un « important » gisement de pétrole et de gaz dans l’État de Veracruz, à l’est du pays. Ce gisement posséderait des réserves estimées à 1,5 milliard de barils de pétrole brut et serait la découverte « la plus importante des quinze dernières années » dans le domaine terrestre pour l’entreprise publique Pemex, a souligné M. Peña Nieto lors d’une réunion publique. L’extraction devrait pouvoir se faire « dans relativement peu de temps et à bas coût », car le gisement se trouve à proximité d’infrastructures de Pemex déjà existantes, selon le président mexicain. Cette découverte intervient alors que la production du géant pétrolier a baissé au troisième trimestre à 1,8 million de barils par jour, soit une chute de 12 % par rapport à la même période de 2016. La compagnie Pemex, qui génère environ 16 % des revenus de l’État mexicain, a enregistré une perte nette de 5,3 milliards de dollars au troisième trimestre, principalement à cause de l’impact des catastrophes naturelles sur sa production au mois de septembre.