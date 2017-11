Le chômage à son plus bas depuis presque 17 ans aux États-Unis

En octobre, ce sont les bars et restaurants qui ont repris leur activité et tiré les créations d’emplois, après en avoir détruit le mois d’avant en raison des intempéries catastrophiques au Texas, en Floride et en Louisiane.

Le taux de chômage aux États-Unis est tombé au plus bas depuis presque 17 ans en octobre, à la faveur d’un rebond des créations d’emplois après le coût d’arrêt provoqué par les ouragans en septembre, a indiqué le département du Travail vendredi.

Le taux de sans-emploi s’est établi à 4,1 % contre 4,2 % le mois d’avant. C’est son plus bas niveau depuis décembre 2000 où il était descendu à 3,9 %. Les créations nettes d’emplois ont grimpé de 261 000, selon les chiffres officiels du ministère.

C’est un peu moins que ne l’escomptaient les analystes, qui misaient sur 300 000 nouvelles embauches. Ils prévoyaient toutefois une légère hausse du taux de chômage à 4,3 %.

Le ministère a révisé les chiffres de septembre qui ont souffert de l’impact des ouragans Harvey et Irma dans le sud du pays.

En octobre, ce sont les bars et restaurants qui ont repris leur activité et tiré les créations d’emplois avec 89 000 nouveaux postes, après en avoir détruit autant, voire plus le mois d’avant en raison des intempéries catastrophiques au Texas, en Floride et en Louisiane. Les statistiques n’incluent pas Porto Rico, qui n’est pas un État, mais un territoire associé.

Les services aux entreprises ont également fortement embauché (+50 000) tandis que le secteur manufacturier s’est également bien comporté (+24 000).

Le nombre de chômeurs est tombé à 6,5 millions. Depuis le début de l’année, le taux de chômage a chuté de 0,7 point de pourcentage et le nombre de sans-emploi a diminué de 1,1 million.

Des nuages dans un ciel bleu

Facteur qui a aidé mathématiquement à faire baisser le chômage, le taux de participation à l’emploi a reculé de 0,4 point de pourcentage pour s’établir à 62,7 %. Cela représente une déception, car les analystes s’attendaient plutôt à une arrivée plus massive de nouveaux entrants sur le marché de l’emploi.

Autre déception, la rémunération horaire moyenne a calé, perdant un cent après en avoir gagné 12 en septembre.

Elle s’établit à 26,53 $, en hausse de seulement 2,4 % sur l’année, à peine au-dessus de l’inflation mesurée par l’indice CPI pour la population urbaine, qui s’est établie à 2,2 %, souligne le ministère.

Le taux de chômage pour les blancs à 3,5 % est moitié moindre que celui des noirs à 7,5 %.

Fait positif, le nombre de personnes travaillant à temps partiel, faute de trouver mieux, a nettement décliné en octobre (- 369 000) pour s’établir à 4,8 millions. Sur un an, ces travailleurs à temps partiel involontaires ont diminué de 1,1 million.