Le profit de Saputo recule

Le producteur de fromage Saputo a affiché jeudi un bénéfice du deuxième trimestre en baisse de 3,4 % par rapport à l’an dernier, même si ses revenus ont progressé de 1,4 %. L’entreprise montréalaise a engrangé un bénéfice net de 185,2 millions, soit 47 ¢ par action, comparativement à celui de 191,8 millions, ou 48 ¢ par action, de la même période en 2016. Les revenus trimestriels de Saputo ont grimpé à 2,88 milliards, alors qu’ils avaient été de 2,85 milliards un an plus tôt. La fluctuation du dollar canadien a eu une incidence négative d’environ 78 millions sur les revenus du plus récent trimestre, a précisé Saputo.