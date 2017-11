SNC double son profit

Photo: Olivier Zuida Le Devoir

SNC-Lavalin a affiché jeudi un bénéfice net du troisième trimestre plus de deux fois plus important que celui réalisé à la même période l’an dernier, sa récente acquisition de WS Atkins ayant gonflé ses revenus. L’entreprise montréalaise a engrangé un bénéfice net de 103,6 millions, soit 59 ¢ par action, pour son plus récent trimestre. Un an plus tôt, son bénéfice avait été de 43,3 millions, soit 29 ¢ par action. Les revenus ont grimpé à 2,6 milliards, alors qu’ils étaient de près de 2,2 milliards au troisième trimestre de 2016. Atkins a contribué au chiffre d’affaires trimestriel à hauteur de 805,3 millions. Le bénéfice de SNC comprenait un gain net après impôts de 26,5 millions lié au transfert de quatre investissements de capital à une société affiliée, ainsi qu’une charge après impôts de 30 millions composée de coûts d’acquisition et d’intégration.