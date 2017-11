Les investissements chez Bell portent leurs fruits

Toronto — BCE a témoigné jeudi d’une vigoureuse croissance de son nombre d’abonnés, ce que les dirigeants du géant des télécommunications ont attribué aux améliorations apportées au réseau et aux services de Bell Canada. La société a accueilli un total de 198 005 abonnés à ses services d’Internet, de télévision IP et de services sans fil postpayés — une hausse de 8,8 % par rapport à l’an dernier —, mais elle a observé des déclins chez ses abonnés aux services sans fil prépayés, à ses services filaires traditionnels et à ses services de télévision par satellite. Plus tôt jeudi, BCE a annoncé avoir engrangé un bénéfice net de 770 millions au plus récent trimestre, en hausse par rapport au profit de 752 millions de la même période l’an dernier. Les revenus d’exploitation ont totalisé 5,68 milliards, en hausse de 5 %. Le bénéfice par action s’est chiffré à 86 ¢, en baisse par rapport à celui de 87 ¢ de l’an dernier — période pendant laquelle BCE comptait moins d’actions en circulation. Une partie de la croissance de BCE s’expliquait par la contribution des activités de Manitoba Telecom Services, conclue en mars.