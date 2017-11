Bombardier livrera moins d’avions CSeries cette année, mais reçoit une commande

Bombardier livrera moins d’appareils CSeries que prévu cette année, conséquence d’un problème dans la réception de moteurs en provenance de Pratt & Whitney, mais le fabricant s’est réjoui jeudi matin d’une commande pouvant atteindre 61 avions de la part d’un client européen.

Selon Bombardier, qui n’a pas nommé le client en question, le prix affiché de la commande ferme portant sur 31 avions CSeries est de 2,4 milliards $US, un montant qui doublerait si la lettre d’intention sur les 30 appareils supplémentaires était mise à exécution.

« Cette nouvelle importante commande confirme la croissance de la confiance qu’ont les clients dans le programme CSeries. À l’avenir, alors qu’Airbus rejoint le programme et que les avions CSeries continuent de faire leurs preuves en service, nous nous attendons à ce que l’élan commercial se renforce rapidement », a affirmé le président de Bombardier, Alain Bellemare.

Deux semaines après avoir cédé une participation majoritaire dans le programme CSeries au géant européen Airbus, Bombardier a indiqué que les retards dans la livraison de moteurs font en sorte qu’elle ne pourra expédier que de 20 à 22 avions de cette famille cette année.

Dans l’ensemble, la compagnie a enregistré des revenus en légère hausse à 3,8 milliards $US au cours du troisième trimestre, ce qui inclut également la division du matériel roulant. La perte nette s’est établie à 117 millions $US, par rapport à 94 millions $US l’an dernier.

En début de séance à Toronto, l’action de Bombardier gagnait près de 3 % à 2,86 $.