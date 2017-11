Acquisition de TC dans le secteur de l’emballage

TC Transcontinental a réalisé sa première acquisition au Québec dans le secteur de l’emballage souple en avalant Les Industries Flexipak pour un montant qui n’a pas été divulgué. Établie à Montréal, cette entreprise familiale fondée en 1998 compte 55 employés et se spécialise notamment dans l’impression flexographique, le laminage ainsi que la fabrication de sacs et sachets. L’éditeur et imprimeur a effectué une percée dans le secteur de l’emballage souple de produits alimentaires en 2014, lorsqu’il a mis la main sur Capri Packaging, dont le siège social se trouve dans l’État américain du Missouri. Transcontinental a réalisé jusqu’ici cinq acquisitions dans ce secteur.