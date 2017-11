La Baie étudie une offre non sollicitée

Toronto — La Compagnie de la Baie d’Hudson a indiqué mercredi que son conseil d’administration étudierait une offre d’achat non sollicitée et incomplète pour sa chaîne allemande de grands magasins Kaufhof, ainsi que d’autres actifs immobiliers, reçue de la part de Signa Holding, le propriétaire de son principal concurrent en Allemagne. Le grand détaillant canadien a cependant indiqué que ses activités européennes représentaient un élément important de sa stratégie et qu’il restait concentré sur la saison des Fêtes qui s’amorce. La Baie d’Hudson a mis la main sur Kaufhof en 2015, dans le cadre d’une entente de 3,2 milliards qui comprenait le détaillant belge Galeria Inno et d’autres actifs immobiliers. Les derniers mois ont été tumultueux pour le détaillant canadien, qui a vendu en octobre le magasin phare new-yorkais de sa chaîne Lord Taylor après qu’un investisseur activiste eut menacé de demander le remplacement de tous les membres de son conseil d’administration.