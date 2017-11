Le bitcoin en Bourse

Photo: Karen Bleier Agence France-Presse

Le bitcoin a atteint un nouveau record mercredi à près de 6500 $US, effaçant son record inscrit la veille à plus de 6300 $US après l’annonce par la Bourse de Chicago du lancement prochain de contrats boursier à terme sur la monnaie virtuelle. Cette Bourse abrite le plus grand marché à terme du monde, rappelle l’agence Reuters. Ce contrat, dont le lancement est prévu dans le courant du quatrième trimestre 2017, apportera le premier cadre réglementé pour des cryptomonnaies. Le cours du bitcoin a plus que sextuplé depuis le début de l’année, et plus que doublé depuis la mi-septembre.