Perte et revenus en baisse pour Torstar

Toronto — L’éditeur Torstar a affiché mercredi une perte de 6,6 millions pour son troisième trimestre, ses revenus ayant diminué par rapport à la même période l’an dernier.

La perte par action de l’éditeur du quotidien Toronto Star s’est établie à 8 ¢ pour le trimestre clos le 30 septembre. En comparaison, Torstar avait réalisé un bénéfice de 1,4 million, ou 2 ¢ par action, pour la même période l’an dernier. Il avait notamment profité de la vente de son imprimerie de Vaughan, en Ontario, et de celle d’une propriété de Guelph, aussi en Ontario.

Sur une base ajustée, Torstar a indiqué avoir perdu 8 ¢ par action au plus récent trimestre, un résultat équivalent à celui du troisième trimestre de 2016.

Ses revenus se sont chiffrés à 164,6 millions au troisième trimestre, en baisse par rapport à ceux de 181,7 millions de l’an dernier.

Dans ses perspectives, Torstar a indiqué que les mesures de réduction des coûts continueraient de faire l’objet d’une attention particulière.

Torstar détient une participation dans La Presse canadienne dans le cadre d’une entente conjointe avec une filiale du quotidien The Globe and Mail et de la société mère de La Presse.