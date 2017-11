Ce nouvel appel survient dans un contexte où les investisseurs demandent de plus en plus de transparence au sujet des placements pouvant jouer un rôle dans les changements climatiques.

Les institutions liées au financement de grands projets de pipelines dans les sables bitumineux, comme Keystone XL ou Trans Mountain, auraient intérêt à se retirer ou à indiquer qu’elles ne participeront pas aux futures levées de capitaux, insiste Greenpeace.

Dans un rapport qui énumère les risques environnementaux et la pertinence pour les institutions d’arrimer leurs politiques avec les placements effectués, Greenpeace affirme que les établissements risquent le même genre de traitement que celui observé dans l’affaire de l’oléoduc Dakota Access.

« N’importe quelle institution financière associée aux sables bitumineux devrait s’attendre à un examen similaire et à une opposition de la société civile partout dans le monde », a indiqué le groupe écologiste dans un rapport qu’il cosigne avec Oil Change International.

L’organisme a souligné trois projets en particulier : l’oléoduc Trans Mountain liant l’Alberta à un terminal de la côte pacifique, le projet Keystone XL, qui descendrait jusqu’au Nebraska, et le remplacement de la Ligne 3 d’Enbridge, qui ira de l’Alberta au Wisconsin.

Ce nouvel appel survient dans un contexte où les investisseurs demandent de plus en plus de transparence au sujet des placements pouvant jouer un rôle dans les changements climatiques.

La semaine dernière, 30 institutions financières du Canada et de l’étranger ont signé une déclaration en faveur d’une meilleure divulgation des risques. Ce groupe, dont les actifs sous gestion atteignent 1200 milliards, comprend la Caisse de dépôt et placement du Québec, Jarislowsky Fraser, Fiera Capital, Investissements PSP, le Fonds FTQ, Desjardins et Fondaction.

Grandes banques

Seul Trans Mountain, de Kinder Morgan, a récolté du financement spécifiquement voué au projet. Il est connu que les grandes banques canadiennes sont toutes très impliquées, dont la Banque Nationale. Celle-ci n’a pas voulu faire de commentaire mardi. La TD, elle, a indiqué que sa position « n’a pas changé depuis cet été », mais que la Banque « soutient activement la transition vers une économie à plus faibles émissions de carbone ».

De son côté, le Mouvement Desjardins a accordé un prêt de 145 millions, mais a annoncé cet été un moratoire temporaire sur le financement de ce type de projet. En août, des dizaines de nations autochtones ont demandé une rencontre avec la direction de Desjardins.

Outre les enjeux environnementaux, Greenpeace mentionne par les risques « l’absence de consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause » des communautés autochtones affectées. « La résistance est d’ores et déjà visible le long des tracés d’expansion des pipelines Trans Mountain de Kinder Morgan et la Ligne 3 d’Enbridge », a-t-il écrit. « Paradoxalement, JPMorgan Chase continue de financer ces pipelines alors que sa politique sur les droits de la personne énonce que la banque attend de ses clients qu’ils mettent en oeuvre les prérequis du consentement préalable. »

Face à l’opposition des Sioux de Standing Rock vis-à-vis du pipeline Dakota, l’assureur néerlandais ING a décidé en mars 2017 qu’il valait mieux refiler à une autre institution sa participation dans le montage financier. Le groupe d’Amsterdam, qui figurait parmi 17 établissements impliqués, avait prêté 120 millions $US sur une marge de crédit totale de 2,5 milliards $US.

Il y a deux semaines, le groupe français BNP Paribas a indiqué qu’il ferait une croix sur le financement de sociétés reposant essentiellement sur le gaz de schiste, le pétrole de schiste et le pétrole des sables bitumineux.