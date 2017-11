Le PIB du Canada a reculé en août

Les baisses observées dans la fabrication et dans l’extraction minière, l’exploitation en carrière et l’extraction de pétrole et de gaz ont plus que contrebalancé les hausses enregistrées dans la majorité des secteurs.

Ottawa — Après avoir affiché un niveau essentiellement inchangé en juillet, le PIB réel a connu un léger recul de 0,1 % en août, a annoncé mardi Statistique Canada.

Les baisses observées dans la fabrication et dans l’extraction minière, l’exploitation en carrière et l’extraction de pétrole et de gaz ont plus que contrebalancé les hausses enregistrées dans la majorité des secteurs (12 sur 20).

Les industries productrices de biens ont connu un recul pour un deuxième mois consécutif, ayant enregistré une baisse de 0,7 % en août. Par ailleurs, les industries productrices de services ont enregistré une légère hausse de 0,1 %. Le secteur de la construction a fléchi pour un deuxième mois consécutif en août, en légère baisse de 0,1 %. Les reculs observés en juillet et en août ont seulement contrebalancé une partie de la croissance de 1,8 % enregistrée en juin.

« Compte tenu des résultats assez faibles de juillet et d’août, l’acquis de croissance n’est que d’environ 1,5 % pour le trimestre. Même en considérant la possibilité d’un retour en territoire positif en septembre, l’ensemble du troisième trimestre pourra difficilement se solder avec une croissance supérieure à 2 % », a commenté Benoit P. Durocher. L’économiste principal au Mouvement Desjardins d’ajouter : « Il s’agit d’un net ralentissement comparativement aux hausses de 3,7 % et de 4,5 % observées au premier et au deuxième trimestre. » À ses yeux, ce pronostic n’est pas si mauvais si l’on considère que le potentiel de croissance est évalué approximativement à seulement 1,3 % pour l’année 2017.

« Avec le ralentissement de l’économie canadienne qui se confirme, il faut s’attendre à ce que la pause dans le resserrement monétaire se poursuive encore quelques mois », a souligné l’économiste.