Une compagnie d’alcool américaine investit dans le cannabis canadien

New York — Le distributeur de vins et de boissons alcoolisées américain Constellation Brands a pris une participation de 9,9 % au sein de Canopy Growth Corporation, un producteur de cannabis médical basé en Ontario, a-t-il annoncé lundi.

Cet investissement s’élève à 245 millions $CAN. Constellation Brands pourra augmenter sa participation ultérieurement. « Cet investissement et cette collaboration sont conformes avec la stratégie à long terme de Constellation Brands, qui est d’identifier, de satisfaire et de devancer les changements dans les tendances de consommation et du marché tout en restant focalisé sur son marché principal des boissons alcoolisées », indique le communiqué.

Un nouveau marché

Le Canada a décidé de légaliser la vente du cannabis à compter du 1er juillet prochain après avoir autorisé celle de cannabis médical il y a plusieurs années. Mais la vente de cannabis à des fins récréatives n’est légale que dans une petite minorité d’États aux États-Unis.

« Les dirigeants de Canopy Growth connaissent l’environnement légal, réglementaire et économique d’un marché en plein développement dont la consommation devrait devenir importante à l’avenir », a indiqué le p.-d.g. de Constellation Brands, Rob Sands. Fondé en 2014, Canopy Growth est l’un des premiers acteurs sur le marché du cannabis au Canada. Sa capitalisation boursière est de l’ordre de 2 milliards et son chiffre d’affaires de 49 millions.

À la suite de l’annonce de la prise de participation de Constellation, l’action de Canopy, cotée à la Bourse de Toronto sous le sigle « WEED », bondissait de 14,7 % à 14,67 $. Celle de Constellation, cotée sur la Bourse américaine Nasdaq, gagnait 0,4 % à 212,82 $US.

Canopy et Constellation « collaboreront à la mise au point et à la commercialisation de boissons à base de cannabis en tant que produits de consommation par des adultes dans les marchés où ceux-ci sont légaux au niveau fédéral », a précisé Bruce Linton, p.-d.g. de Canopy Growth. Constellation Brands détient notamment les droits de distribution de la bière Corona aux États-Unis ainsi que plusieurs marques de vins et de spiritueux. Son chiffre d’affaires est de l’ordre de 7,5 milliards $US.

« Si le débat autour de la dépénalisation et de la légalisation du cannabis est pour l’instant surtout concentré sur les marchés des États-Unis et du Canada, son importance va devenir mondiale avec la généralisation de cadres légaux », ont souligné les analystes d’Euromonitor.