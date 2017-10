Transat AT vend Jonview Canada à une société japonaise

Transat AT vend sa filiale Jonview Canada à la multinationale japonaise H.I.S. pour la somme de 44 millions. Jonview Canada offre des forfaits individuels, de sport ou d’aventure et des circuits de groupes personnalisés. Cette entreprise emploie 180 personnes à Toronto et à Montréal ainsi que 120 guides saisonniers. Elle accueille au pays quelque 300 000 visiteurs internationaux par année. Le président et chef de la direction de Transat, Jean-Marc Eustache, a expliqué que cette vente s’inscrivait dans un recentrage stratégique autour de ses activités de voyage de loisir au Canada et du développement de son pôle hôtelier. H.I.S., qui est spécialisée dans la distribution de voyages, a souligné que cette acquisition faisait partie d’un ambitieux plan d’expansion en Amérique du Nord.