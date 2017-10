Le Fonds FTQ remet 55 millions dans New Look

Photo: Michaël Monnier Le Devoir

Le Fonds de solidarité FTQ donne son appui à l’acquisition d’IRIS par le Groupe Vision New Look. L’institution investit 55 millions dans cette transaction faisant de New Look le plus important joueur dans le secteur des produits d’optique au Canada. L’entreprise comptera plus de 2200 employés. Il s’agit du deuxième investissement du Fonds dans New Look, le premier ayant eu lieu en 2013, rappelle le fonds de travailleurs. New Look avait annoncé en juillet l’acquisition de son concurrent Iris pour 120 millions.