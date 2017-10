Les géants technologiques propulsent Wall Street

Les uns après les autres, les géants américains de la technologie ont déjoué les analystes, dopant les cours à Wall Street et poussant les indices à de nouveaux records.

Amazon a publié jeudi un bénéfice net en hausse à 256 millions, soit 52 ¢US par action, pour le trimestre clos au 30 septembre. Les analystes tablaient en moyenne sur 3 ¢US par action. Le chiffre d’affaires net du groupe a grimpé au total de 33,7 %, à 43,74 milliards, contre 32,71 milliards au troisième trimestre 2016.

Le chiffre d’affaires d’Amazon Web Services, la division du groupe vouée au « cloud », qui connaît une forte expansion, a grimpé de 41,9 % à 4,58 milliards. La chaîne de supermarchés bio Whole Foods, rachetée en août par Amazon pour 13,7 milliards, a contribué au chiffre d’affaires à hauteur de 1,3 milliard en un mois.

Le chiffre d’affaires de la distribution en ligne a augmenté de 22 % à 26,4 milliards, sa plus forte croissance depuis plus d’un an.

Les autres n’étaient pas en reste. En ce qui concerne les ventes, le champion de la croissance est Amazon. Alphabet (+23,7 %, à 27,8 milliards) et Microsoft (+11,9 %, à 24,5 milliards) n’ont toutefois pas eu à rougir.

Du côté de la progression des profits et des marges, c’est Intel qui prend la position de tête. À 4,5 milliards, son bénéfice net affiche un bond de 33,7 % sur un an, soit plus du double de la progression attendue par Wall Street. Alphabet n’est pas en reste, avec une progression de 33 %, à 6,7 milliards de dollars, ni Microsoft (+16 %, à 6,6 milliards).

À la Bourse de New York vendredi, les résultats éclatants de grands noms de la technologie ont fait bondir le Nasdaq (+2,2 %) et le S&P 500 (+0,8 %) à de nouveaux sommets. Sur la semaine, le Dow Jones a gagné 0,5 %, le Nasdaq, 1,1 % et le S&P 500, 0,2 %. « Cela fait des semaines qu’on se demande pourquoi le marché monte sans cesse, on a désormais une partie de la réponse : les plus grandes entreprises du monde en matière de capitalisation ont des résultats exceptionnels », a commenté Gregori Volokhine, de Meeschaert Financial Services.

La maison mère de Google, Alphabet (+4,8 %), Microsoft (+6,4 %) et Amazon (+13,2 %), respectivement les 2e, 3e et 4e capitalisations de la place new-yorkaise, ont fait part jeudi soir de chiffres dépassant les attentes. En une seule séance, la progression du titre d’Amazon a fait gagner à l’entreprise 61,7 milliards en Bourse. Son fondateur, Jeff Bezos, est redevenu l’homme le plus riche du monde, selon le site du magazine Forbes.

La première capitalisation de Wall Street, Apple, a de son côté grimpé de 3,6 %. La marque à la pomme a assuré que les précommandes pour l’iPhone X « dépassaient toutes [ses] espérances ».