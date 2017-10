Saputo prend une grosse bouchée australienne

Saputo s’empare de la coopérative australienne Murray Goulburn (MG) pour une contrepartie évaluée à 1,29 milliard $CAN. L’acquisition pourrait lui conférer la moitié du marché australien des produits laitiers.

Dans son annonce, Saputo précise que la transaction, appuyée par le conseil d’administration de MG, n’implique la prise en charge d’aucune dette. Elle sera financée par voie de prêt bancaire. L’entreprise convoitée emploie 2300 personnes et exploite 11 usines en Australie et en Chine. Son chiffre d’affaires atteignait l’équivalent de 2,5 milliards $CAN au cours de la période de 12 mois close le 30 juin 2017, dégageant un bénéfice d’exploitation de 78 millions $CAN, mais une perte nette de 370 millions.

Saputo avait déjà effectué une percée majeure en Australie en 2014 en se portant acquéreur de Warrnambool Cheese Butter, qui lui apportait 10 % du marché. En ajoutant le plus important producteur laitier de l’Océanie à cet actif, la montréalaise verrait sa part du marché australien passer de 10 à 50 %, a déjà estimé un analyste de BMO Marchés des capitaux.

En juin dernier, la coopérative Murray Goulburn, cotée à la Bourse australienne, avait annoncé son intention de procéder à une révision stratégique de ses activités au terme d’une année financière décevante.