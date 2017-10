Groupe Deschênes (GDI) a annoncé l’acquisition de Corix Water Products, distributeur de produits pour les réseaux d’aqueduc et d’égout et pour les systèmes d’irrigation. L’acquisition ajoutera 51 emplacements au réseau de GDI, dont 12 aux États-Unis, et 650 employés. Le grossiste-distributeur pour les marchés de la plomberie et du chauffage exploite 134 points de vente au Canada.