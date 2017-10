La chinoise CCCI achète le Groupe Aecon

Photo: Tobin Grimshaw La Presse canadienne

Toronto — Le Groupe Aecon passe entre les mains de la chinoise CCC International Holding (CCCI) pour 1,5 milliard, sous condition de l’obtention du feu vert des actionnaires et du gouvernement. CCCI a accepté d’allonger 20,37 $ par action, en espèces, pour racheter le groupe canadien de construction, qui avait signalé en août être à la recherche d’acheteurs potentiels. CCCI est la division du financement et des investissements à l’étranger de China Communications Construction Company, un des plus grands groupes d’ingénierie et de construction au monde. En vertu de l’entente, le siège social d’Aecon resterait au Canada.