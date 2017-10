Bombardier sabre 280 emplois en Irlande du Nord

Photo: Peter Morrison Associated Press

Un peu plus d’une semaine après l’annonce de son partenariat avec Airbus pour la CSeries, Bombardier sabre quelque 280 emplois administratifs à ses installations de Belfast, situées en Irlande du Nord.

Dans une note envoyée à ses employés, la multinationale n’attribue pas cette décision à sa dispute commerciale avec Boeing, mais plutôt à son plan de restructuration visant l’élimination de 7500 postes annoncée il y a un an. « Nous devons continuer à réduire nos coûts afin d’améliorer notre efficacité et d’assurer notre compétitivité à long terme », fait valoir Bombardier, qui dit regretter l’impact de ces mesures sur les employés concernés. L’avionneur québécois est le plus grand employeur en Irlande du Nord avec environ 4000 travailleurs dans ses installations de Belfast, où sont notamment fabriquées les ailes des appareils CSeries.

L’Irlande du Nord avait déjà fait les frais en 2016 des mesures de redressement déployées par l’entreprise, qui avait supprimé environ 1000 emplois dans la région.

Par voie de communiqué, le syndicat Unite n’a pas caché sa déception à la suite de l’annonce, craignant que l’entente avec Airbus ne procure aucune garantie aux travailleurs de l’Irlande du Nord par rapport à leur gagne-pain. « Cette nouvelle est d’autant plus préoccupante puisqu’elle survient alors que la direction faisait valoir que la prise de participation majoritaire d’Airbus dans la CSeries pourrait doubler la production [à Belfast] », fait valoir le représentant Davy Thompson.