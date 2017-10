Le Sénat américain met fin aux actions collectives contre les établissements financiers

Washington — Le Sénat américain a voté mardi contre une disposition autorisant les actions en nom collectif contre les établissements bancaires ou de carte de crédit, un nouvel assouplissement de la régulation de Wall Street en forme de victoire pour le président Donald Trump.

Le vote du vice-président Mike Pence a permis in extremis l’adoption du texte par 51 voix pour et 50 contre s’opposant à la règle du Bureau de protection financière des consommateurs, le Consumer Finance Protection Bureau (CFPB). Cette disposition s’attaquait à des clauses en petits caractères que les clients des banques et des sociétés de crédit devaient approuver et qui les empêchaient de recourir à des actions en nom collectif pour régler des litiges. Elle avait été présentée par Richard Cordray, directeur du CFPB, comme un moyen pour assurer la protection des clients lésés et leur permettre d’aller en justice.

Mais un rapport du Trésor publié lundi s’est attaqué à cette décision, mettant en doute qu’elle « assure la protection des consommateurs ainsi que celle de l’intérêt public ». Il a au contraire estimé qu’en supprimant le recours aux arbitrages, le CFPB entraînerait le lancement de plus de 3000 procès en actions collectives supplémentaires au cours des cinq prochaines années, générant plus de 500 millions de dollars de frais de défense pour l’industrie financière et 1,7 milliard de dollars pour le règlement de litiges.

Le rapport du Trésor a été violemment critiqué par le groupe de défense des citoyens Public Citizen, qui a accusé le département de se ranger du côté d’« Equifax et Wells Fargo contre les clients floués ».

La Maison-Blanche a salué dans un communiqué le vote du Congrès, affirmant qu’il « défend les consommateurs au quotidien ainsi que les associations des banques et de crédit, et non les avocats qui auraient le plus profité de la politique inefficace du CFPB ».

Le CFPB, créé après la crise financière de 2008-2009 et dirigé par Richard Cordray, un cadre nommé par le président démocrate Barack Obama, est dans le collimateur du gouvernement Trump, qui veut davantage de dérégulation financière.