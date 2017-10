Boeing confiante à propos de ses liens d’affaires avec le Canada

Boeing juge que ses liens d’affaires avec le Canada et le Royaume-Uni sont suffisamment solides pour survivre aux dommages collatéraux provoqués par le dépôt de sa plainte contre la CSeries de Bombardier.

Au cours d’une conférence téléphonique visant à discuter des résultats du troisième trimestre, le président et chef de la direction de Boeing, Dennis Muilenburg, a expliqué qu’il était conscient des répercussions de la dispute commerciale. « Une telle décision est prise sur un horizon à long terme. Nous croyons que notre relation avec le Canada et le Royaume-Uni sera capable de surmonter ce qui se passe actuellement. »

« Nous sommes présents depuis plus de 100 ans à des endroits comme le Canada et le Royaume-Uni, a dit le grand patron de l’avionneur américain. Nous nous attendons à ce que notre relation d’affaires se poursuive. Il ne s’agit pas de décisions qui visent des clients ou des pays, a déclaré M. Muilenburg. Cela concerne les règles commerciales en vigueur. Nous n’avons rien contre la concurrence, nous voulons simplement que tout le monde respecte les règles. »

Le dirigeant de l’entreprise de Chicago ne s’est par ailleurs pas montré surpris du partenariat annoncé la semaine dernière permettant à son rival européen de devenir l’actionnaire majoritaire de la CSeries sans verser un seul sou.

Bombardier et Airbus estiment pouvoir éviter de se soustraire aux mesures punitives aux États-Unis étant donné que les appareils destinés aux clients américains seront assemblés en Alabama, aux installations du géant européen. M. Muilenburg, lui, a un autre point de vue. « Nous ne croyons pas que ce nouveau partenariat ou une nouvelle chaîne de montage changera quoi que ce soit au fait que ce litige commercial doit être réglé, a-t-il affirmé. Je crois que l’évaluation initiale du département du Commerce démontre qu’il y a des préoccupations. »

Une journée après avoir vu sa cote de crédit être abaissée par Moody’s, Bombardier a indiqué mercredi être en désaccord complet avec la décision prise par l’agence de notation new-yorkaise. Contrairement à Standard Poors, Fitch Ratings et DBRS, qui ont opté pour le statu quo la semaine dernière, Moody’s a décidé d’abaisser à B3, par rapport à B2 auparavant, la note de crédit de l’avionneur québécois, faisant également passer ses perspectives de stables à négatives. Moody’s explique sa décision en évoquant un certain scepticisme quant aux perspectives de la CSeries, et ce, même si Airbus deviendra l’actionnaire majoritaire du programme sans avoir eu à verser un sou. Selon l’agence, la structure du partenariat démontre à quel point la valeur du programme est faible et remet en question la présence de Bombardier dans le secteur des avions commerciaux.

Le constructeur d’avions et de trains a répliqué par courriel en rappelant que la réaction des investisseurs avait été positive à la suite de l’annonce de la semaine dernière, ajoutant que certains analystes avaient révisé à la hausse leurs prévisions de livraisons de CSeries. « Les récents développements ont pour effet de réduire le risque lié à l’exécution du programme et d’améliorer la solvabilité de Bombardier, affirme la société. Manifestement, Moody’s constitue l’exception et sa notation est mal fondée. »

Moody’s évoque également des incertitudes entourant les flux de trésorerie négatifs prévus en 2018, une situation qui pourrait également survenir en 2019 advenant des retards dans les livraisons de CSeries.