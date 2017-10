Perspectives: la Caisse de dépôt fait écho

Une trentaine d’investisseurs institutionnels font écho à la stratégie climat de la Caisse de dépôt. Ils sont signataires d’une déclaration exhortant les sociétés inscrites en Bourse à divulguer rigoureusement leur exposition aux risques liés aux changements climatiques.

Ils cumulent 1200 milliards de dollars d’actif sous gestion et sont appuyés par 13 organisations. Les Caisse de dépôt, Desjardins, Fonds de solidarité FTQ, Fondaction, PSP, La Capitale et autres grands gestionnaires de fonds déposent ce jeudi une déclaration commune les engageant dans une action proactive face aux risques liés aux changements climatiques. En cette journée où l’on apprend que la moitié de l’actif financier québécois est désormais « responsable », avec une croissance de 131 % en dix ans, on évoque chez les signataires la menace que ce risque climat fait peser sur l’obtention de rendements financiers à long terme.

Cette trentaine d’investisseurs institutionnels retiennent l’objectif de la Caisse de dépôt annoncé la semaine dernière d’augmenter, d’ici 2020, ses investissements sobres en carbone de 50 % par rapport à 2017. Et de réduire de 25 % l’intensité de l’empreinte carbone de chaque dollar investi entre 2017 et 2025. L’on reprend la même démarche basée sur une approche évolutive, priorisant la transition énergétique à un décaissement pur et simple « pouvant mettre à risque notre capacité à générer du rendement », disait la Caisse.

Avoir l’information

Encore faut-il que ces gestionnaires obtiennent l’information pour mieux prendre la mesure du risque carbone de leur portefeuille. D’où l’engagement suivant, inscrit dans la Déclaration d’investisseurs institutionnels. « Tout en respectant nos responsabilités de fiduciaires, nous, les institutions financières signataires, nous engageons à ;

Encourager les sociétés cotées en bourse au Canada à se doter d’un cadre de divulgation d’informations relatives à leur exposition aux risques liés aux changements climatiques ;

Accroître notre capacité à mesurer les risques et opportunités que présentent les changements climatiques pour nos portefeuilles et, lorsqu’approprié, les intégrer à nos processus décisionnels ;

Identifier et évaluer des opportunités de placement et d’investissement faibles en émissions de GES ou favorisant la transition énergétique […] et qui favorisent l’atteinte de nos objectifs de rendement ajusté pour le risque ;

Collaborer avec les sociétés dans lesquelles nous investissons afin de les accompagner dans la gestion de leurs risques climatiques. »

Cette mobilisation n’est pas sans rappeler celle à plus grande échelle observée dans le cadre d’un forum financier mondial tenu en mai 2015 en préparation de la conférence COP21. Banquiers et assureurs s’entendaient alors pour publier l’empreinte carbone de leurs portefeuilles d’actif. Si, jusque-là, le thème de l’heure était l’actif échoué, cet événement est venu consacrer l’importance du risque environnemental dans leur portefeuille, le situant au même niveau que ceux liés à la volatilité et à la liquidité.

Pour ce faire, ils doivent disposer de données pertinentes. Sans une divulgation adéquate des risques liés aux changements climatiques, l’évaluation de la résilience du modèle d’affaires d’une société ou des impacts sur ses actifs ne peut être correctement intégrée dans des thèses d’investissement, disent les institutionnels.

À l’heure actuelle, au Canada, les émetteurs assujettis doivent déclarer les risques importants, qui peuvent comprendre ceux associés au changement climatique, entre autres questions environnementales. Mais ils se voient accorder beaucoup de latitude et de volontarisme. Il est notamment retenu que le facteur déterminant à prendre en compte dans l’appréciation des éléments d’information à communiquer est le concept d’importance relative. Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières ont lancé au printemps un projet d’examen de l’information fournie avec pour objectif d’adapter au besoin la réglementation canadienne aux normes internationales.

Les signataires présentent le « Task Force on Climate-Related Financial Disclosure » comme « un exemple de l’effort effectué au sein de la communauté internationale pour développer un cadre cohérent et utile de divulgation de données financières liées aux changements climatiques ».