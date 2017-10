Abe propulse la Bourse de Tokyo à un record

L’indice Nikkei des 225 valeurs vedettes de la Bourse de Tokyo a signé lundi sa quinzième séance de hausse d’affilée, un record absolu depuis la création de cet indice en 1950.

Le Nikkei, notamment porté lundi par la large victoire du premier ministre japonais, Shinzo Abe, aux élections législatives anticipées de la veille, a fini la séance sur un gain de 1,1 % à 21 696,65 points (+239,01 points), évoluant par ailleurs à des niveaux records depuis près de 21 ans.

Selon les dernières estimations, la coalition de Shinzo Abe a conservé sa majorité des deux tiers à la chambre basse du Parlement à l’issue des législatives anticipées dimanche. D’après les économistes de Société Générale, cette victoire électorale de Shinzo Abe renforce la probabilité de la nomination d’un gouverneur accommodant pour la Banque centrale du Japon à l’expiration du mandat de Haruhiko Kuroda en avril 2018, selon un texte de l’agence Reuters.

Elle devrait aussi favoriser le retour des investisseurs étrangers sur le marché nippon. « Nous restons stratégiquement optimistes sur les actions japonaises : les profits rebondissent, les valorisations sont peu élevées et les politiques d’assouplissement monétaire et fiscale favorisent les actions », indiquent-ils. Le résultat des élections législatives japonaises et la perspective du maintien d’une politique économique et fiscale très accommodante ont fait chuter le yen à un plus bas de trois mois face au dollar.

À New York

Ailleurs, la Bourse de New York a terminé dans le rouge lundi après une série de résultats en demi-teinte à l’orée d’une semaine particulièrement chargée en comptes trimestriels : le Dow Jones a cédé 0,2 % et le Nasdaq 0,6 %. Selon les résultats définitifs, l’indice vedette Dow Jones a lâché 54,67 points à 23 273,96 points et le Nasdaq, à forte coloration technologique, 42,23 points à 6586,83 points. L’indice élargi S P 500 a concédé 0,4 %, ou 10,23 points, à 2564,98 points.

« C’est une semaine clé pour les résultats avec de grands noms des secteurs technologiques, comme Microsoft ou Alphabet, de la consommation, comme McDonald’s ou Coca-Cola, de la santé, comme Merck, ou du pétrole, comme ExxonMobil et Chevron, qui diffusent leurs chiffres, et c’est ce sur quoi les investisseurs se concentrent », a souligné William Lynch de Hinsdale Associates.

« Jusqu’à présent, les performances ont été très encourageantes », a-t-il remarqué. Selon la société Factset, sur les 17 % d’entreprises du S P 500 qui avaient déjà dévoilé leurs chiffres vendredi, 76 % avaient dégagé un bénéfice par action supérieur aux pronostics des analystes et 72 % des ventes au-dessus des prévisions.

Mais les résultats rendus publics lundi ont été reçus plus fraîchement. « Les actions sont actuellement valorisées à un niveau correspondant à la perfection », a estimé Art Hogan de Wunderlich Securities. « Il faut qu’on arrive à déterminer quelles entreprises ont des titres qui se sont trop emballés », a-t-il ajouté. Les investisseurs « veulent aussi voir s’il y a des avancées dans la réforme fiscale » promise par Donald Trump, a par ailleurs indiqué Adam Sarhan de 50 Park Investment. Le Sénat a donné son feu vert au lancement de cette initiative la semaine dernière, ce qui avait alimenté la montée de la Bourse de New York à de nouveaux sommets.