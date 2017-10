Pause attendue dans la hausse des taux directeurs

Il est attendu que la Banque du Canada freinera son élan haussier sur les taux directeurs mercredi. L’économie canadienne n’a pu conserver son allure accélérée du premier semestre.

Les analystes du Mouvement Desjardins souscrivent au scénario devenu dominant d’une pause dans la politique monétaire, après deux hausses totalisant 50 points du taux cible au jour le jour, en juillet et en septembre, pour le faire passer à 1 %.

« Après avoir connu une première moitié d’année exceptionnelle, l’économie canadienne semble reprendre son souffle. Par exemple, le PIB réel par industrie est demeuré pratiquement inchangé en juillet et la valeur des exportations de marchandises a connu en août un troisième recul mensuel consécutif. Dans ces conditions, la croissance du PIB réel devrait ralentir dès le troisième trimestre », peut-on lire dans le commentaire des économistes de Desjardins.

Vendredi, Statistique Canada faisait ressortir une contraction des ventes au détail en août. Sur la scène des prix à la consommation, dans l’ensemble, en excluant les prix de l’essence, l’inflation ne s’est établie qu’à 1,1 % en septembre, loin de la cible des 2 %. Dans ses commentaires, l’économiste principal de Marchés mondiaux CIBC soulignait qu’il était permis « de croire que la Banque du Canada adoptera une approche plus graduelle avec les taux d’intérêt, dans l’avenir ». L’économiste évoquait des perspectives de l’inflation restant « anémiques » pendant un certain temps.

L’économiste de la Banque Royale va dans le même sens et ne mise pas sur une nouvelle hausse avant le mois de décembre.

« Des commentaires du gouverneur de la Banque du Canada voulant que la trajectoire des taux directeurs ne soit pas prédéterminée et des données économiques plus faibles au pays laissent maintenant entrevoir que la politique monétaire canadienne ne sera pas modifiée en octobre. »

Chez Desjardins, on entrevoit désormais un ralentissement de la croissance du PIB canadien autour de 2 % dès le troisième trimestre. « Cela entraîne une légère révision à la baisse de notre prévision pour l’ensemble de 2017, soit de 3,2 % à 3,1 %. Des effets de base moins favorables amènent aussi une diminution de notre prévision pour 2018 (2,2 % comparativement à 2,4 %). »

Au Québec, l’Institut de la statistique du Québec avait, en septembre, fortement révisé à la baisse la poussée au premier trimestre, la hausse annualisée de 4,3 % du PIB québécois annoncée précédemment ayant été ramenée à 2,8 %.

« Une remontée graduelle des taux d’intérêt canadiens est toutefois toujours attendue au cours des prochains trimestres, ce qui devrait favoriser une légère appréciation du huard », prend-on soin d’ajouter.