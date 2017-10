Amazon a reçu 238 candidatures

Amazon dit avoir reçu les candidatures de 238 villes et régions prêtes à accueillir son deuxième siège social. Le détaillant en ligne avait lancé un appel à tous en septembre, promettant 50 000 nouveaux emplois et des dépenses atteignant jusqu’à 5 milliards $ US à la ville nord-américaine qui serait choisie pour héberger ses nouveaux bureaux. Les candidatures des villes, États et régions devaient être soumises à Amazon la semaine dernière. Le détaillant a clairement indiqué que les crédits d’impôts et subventions joueraient un rôle important dans son choix. La société a l’intention d’arrêter son choix sur une ville l’an prochain.