DGC Capital est lancée

Philippe de Gaspé Beaubien III a annoncé lundi le lancement de DGC Capital, une firme de placement privé auprès des sociétés prometteuses et novatrices dans les secteurs des technologies de l’information, de la technologie et de la fabrication de pointe. Françoise E. Lyon sera présidente et associée directrice. Mme Lyon a oeuvré dans des postes cadres et de haute direction dans le secteur des services financiers, dont Bank of America Merrill Lynch, Groupe financier Banque Nationale et, plus récemment, Pembroke, où elle dirigeait la division de gestion privée de patrimoine.