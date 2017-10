GE revient à ses racines

New York — La volonté du nouveau patron de General Electric, John Flannery, de se défaire de tout ce qui pourrait empêcher le conglomérat de renouer avec ses racines industrielles était limpide, vendredi, lorsqu’il a proposé d’abandonner des activités totalisant plus de 20 milliards $US au cours des quelques prochaines années. Les résultats financiers du troisième trimestre de GE montrent combien il reste encore beaucoup de chemin à faire. Au plus récent trimestre, les profits de GE ont diminué de 9 %.