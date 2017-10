Maintenant que la CSeries de Bombardier est sous contrôle d’Airbus, qu’adviendra-t-il des autres familles?

La CSeries fait partie d’un tout. Outre les CS100 et CS300, qui seront désormais vendus par Airbus, le groupe des avions commerciaux comprend les célèbres CRJ et les Q400. Sans compter l’autre gros morceau de la division aéronautique, celui des avions d’affaires, qui génère des milliards. Quel avenir pour tous les autres appareils ?

Alain Bellemare venait de passer une heure devant le milieu des affaires montréalais en compagnie du patron d’Airbus, Tom Enders, pour faire le point sur l’acquisition du programme CSeries de Bombardier et vanter les mérites de l’entente. Dans le couloir, les quelques journalistes qui traînaient avaient encore des questions : si l’on fait abstraction du dernier-né, de quoi sera fait l’avenir des autres avions de la compagnie ?

La puissance des projecteurs fixés sur la famille CSeries a peut-être eu pour effet de reléguer dans l’ombre les avions commerciaux qui ont fait tout le succès de Bombardier dans les années 1990 et 2000, soit les célèbres CRJ assemblés à Mirabel, de même que ses petits turbopropulsés Q400 fabriqués à Toronto. Sans compter les avions d’affaires, comme les Challenger à Dorval et le Learjet au Kansas, qui génèrent deux fois plus de ventes que les avions commerciaux.

« Nous allons continuer à évaluer les manières d’optimiser le reste de notre entreprise. Nous avons une énorme entreprise. Ceci [la CSeries] n’est qu’une partie de ça », a dit M. Bellemare, dont le responsable des communications tentait de l’extirper pour honorer les autres rendez-vous de la journée, notamment la visite à Mirabel. « Nous allons être un partenaire solide d’Airbus là-dedans, mais nous avons une des meilleures entités d’avions d’affaires dans le monde. Nous investissons beaucoup dans le Global 7000 [assemblé à Toronto] en ce moment même. Ça va être le meilleur avion d’affaires au monde. Nous allons être numéro un. »

Appareils livrés

Bombardier, qui a fait son entrée dans l’aéronautique en 1986, a livré sept appareils CSeries dans la première moitié de 2017, des CS100 et des CS300. Le fabricant montréalais a aussi livré 13 avions Q400, 15 modèles CRJ et 65 avions d’affaires, souvent vendus à des clients fortunés qui peuvent les faire configurer à leur guise.

Les analystes et les observateurs qui suivent la compagnie depuis longtemps tentent de prédire les prochaines étapes. Maintenant que la CSeries est sous le contrôle d’Airbus, qui promet de mettre à profit son immense réseau de marketing et de service après-vente pour convaincre les acheteurs, qu’adviendra-t-il des autres familles ? De quoi aura l’air Bombardier ? Des questions dont les réponses prendront des années à venir.

« Ils ont cette période pendant laquelle ils auront encore 31 % du programme CSeries et pourront reprendre leurs investissements dans les produits névralgiques qu’ils ont vraiment négligés depuis 10 ans en raison de ce rêve utopique », dit Richard Aboulafia, vice-président à l’analyse au groupe-conseil Teal, en banlieue de Washington. Il parle des Q400, des CRJ, et « surtout » des avions d’affaires, où Gulfstream est un concurrent de taille. « Ils ont perdu leur place au sommet. Peut-être qu’avec de gros efforts et beaucoup de temps, ils vont pouvoir la reprendre. »

La transaction leur permet de recommencer à se concentrer sur ces activités essentielles, dit M. Aboulafia. Est-ce que la vente d’actifs est une possibilité dans la division commerciale ? « Oui, répond-il en hésitant. Mais pourquoi ? Personne ne va acheter ça. Et pour un niveau d’investissements raisonnables, ils pourraient en tirer des bénéfices importants. »

Le facteur rendement

Pour Mehran Ebrahimi, directeur du Groupe d’étude en management des entreprises de l’aéronautique à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM, l’évolution de Bombardier dépendra beaucoup du retour sur l’investissement de la transaction avec Airbus. Il est évident que la compagnie contrôlée par la famille Bombardier-Beaudoin ne deviendra plus un géant de l’aéronautique, dit-il. « On a un petit peu ambitionné avec la CSeries, on s’est dit qu’on irait dans les platebandes de Boeing et d’Airbus, qu’on placerait un avion extraordinaire, qu’il ferait ses preuves, qu’on l’utiliserait comme un tremplin pour aller vers un CS500 [plus grand]… Ce scénario-là ne se réalisera plus jamais. »

Bombardier va quand même être le troisième avionneur, ou le quatrième, selon ce que font les Chinois avec leur C919 ou Embraer, « qui profite des largesses de divers paliers des gouvernements au Brésil, selon M. Ebrahimi. C’est le rapport de force entre ces éléments-là qui va déterminer ce que sera Bombardier dans deux à cinq ans. »

Dans l’ensemble, la catégorie de la CSeries, où se trouvent aussi des modèles Airbus, des Embraer et des Boeing, devra passer par un renouvellement mondial nécessitant 6000 appareils au cours des prochaines années. Airbus estime qu’elle pourra vendre des « milliers » d’avions CSeries. Jusqu’ici, la nouvelle famille a récolté environ 360 commandes.

Selon des prévisions faites par Bombardier en 2015, le créneau des 100-150 sièges, celui visé par la CSeries, verra les revenus de l’industrie passer de 11 à 38 milliards $US d’ici 2034. Ceux des fabricants de turbopropulsés de 60-100 sièges, où se trouve le Q400, passeraient de 2 à 5 milliards $US. Dans les jets régionaux de 60-100 sièges (CRJ, Embraer), les revenus stagneraient à 5 milliards $US par année.

L’Afrique et l’Inde

Cela dit, les modèles Q400 et CRJ ont besoin d’être renforcés, croit Ernest Arvai, du groupe-conseil AirInsight, aux États-Unis. « Le Q400 se vend bien récemment, notamment en Afrique et en Inde. C’est un bon avion. Quant au CRJ, il montre de l’âge en matière de confort et de bruit, mais il est conforme à la scope clause[une entente entre syndicats américains et transporteurs], ce qui n’est pas le cas des Embraer. Alors, la question pour Bombardier, c’est qu’est-ce qu’on fait d’autre ? Est-ce qu’on se concentre sur les plus petits marchés ? Est-ce qu’on laisse ces créneaux s’éteindre sans investissement ? Ce sont des questions auxquelles on n’a pas les réponses. »

Les commandes pour le Q400 continuent en effet d’entrer chez Bombardier. M. Bellemare n’a pas hésité à le mentionner vendredi matin. SpiceJet, troisième transporteur indien, qui détient près de 15 % du marché, a passé le mois dernier une commande ferme pour 25 appareils avec une option sur 25 avions supplémentaires. Au prix du catalogue, le contrat pourrait être d’une valeur totale de 1,7 milliard $US et ferait plus que tripler le nombre de Q400 en activité chez SpiceJet, qui dessert de petites villes.

Au final, l’état des liquidités de Bombardier pèsera lourd dans la balance des prochaines décisions, croit David Chartrand, coordonnateur québécois du Syndicat des machinistes. « Je présume que ça dépendra de la situation financière de Bombardier et de ce qu’ils ont l’intention, eux, de faire sur le plan stratégique pour les prochaines années. Et malheureusement, on n’est pas assis à la table quand ils décident ça. »