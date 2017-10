May exhorte l’UE à trouver un accord sur le Brexit qu’elle puisse défendre à Londres

Bruxelles — La première ministre britannique, Theresa May, a exhorté jeudi, lors d’un sommet à Bruxelles, ses homologues européens à l’aider à trouver un accord sur le Brexit qu’elle puisse ensuite défendre devant ses concitoyens.

« Nous devons travailler ensemble pour arriver à un résultat que nous pouvons soutenir et défendre devant nos concitoyens », a-t-elle plaidé pendant un dîner réunissant les 28 chefs d’État et de gouvernement de l’UE.

Les Européens se réunissent à 27 vendredi matin pour faire le point, sans elle, sur les négociations. Ils ont prévu de faire un geste en acceptant de lancer des « préparations internes » en vue des futures négociations sur la relation post-Brexit que Londres attend avec impatience. Mais ils devraient rester inflexibles sur la nécessité de boucler les modalités du divorce avant toute tractation commerciale.

«Il n’y a pas de progrès suffisants pour commencer » cette deuxième phase des négociations, a insisté la chancelière allemande, Angela Merkel, à son arrivée à Bruxelles.

Le président français, Emmanuel Macron, a estimé que les 27 allaient faire preuve d’une unité « très forte » face à Londres, « puisque nous sommes tous unis sur les constats, les intérêts et les ambitions avec un même négociateur, Michel Barnier ».

L’intervention de Theresa May était prévue lors du dîner, mais l’essentiel des discussions entre dirigeants aura lieu le lendemain, après son départ.

« Nous allons regarder les progrès concrets qui ont été faits dans la négociation de notre retrait, et faire des projets ambitieux pour les semaines à venir », a-t-elle dit.

Selon un haut responsable britannique, Mme May va « encourager [les dirigeants des 27] à faire avancer la conversation afin d’étudier le partenariat futur et la période de mise en oeuvre » de l’accord de retrait de son pays.

Il y a tout « particulièrement urgence », a précisé Mme May à son arrivée, de trouver un accord sur les droits des citoyens expatriés après le Brexit, l’un desdossiers que l’UE a érigés en priorités des négociations, avec le règlement financier et les conséquences du divorce pour l’Irlande.

Question financière

Dans une lettre ouverte publiée sur son compte Facebook, Mme May s’est adressée jeudi aux trois millions de citoyens européens vivant au Royaume-Uni, assurant qu’un accord était « à portée de main » pour garantir leurs droits après le Brexit.

« Nous voulons que les gens restent et nous voulons que les familles restent ensemble », écrit-elle, promettant des procédures « simplifiées ».

Les 27 s’accordent pour reconnaître la main tendue par Theresa May, lors d’un discours à Florence (Italie) le 22 septembre. Mais ils demandent des engagements plus concrets, alors que l’inquiétude grandit en voyant les négociations s’achever sans accord de retrait à la fin de mars 2019, date prévue du Brexit.

« C’est en particulier et principalement » une question d’argent, a estimé le premier ministre néerlandais, Mark Rutte, faisant référence à la facture du divorce, au coeur des blocages de la première phase des négociations.

Le président du Parlement européen, Antonio Tajani, avait balayé mardi sur la BBC les 20 milliards d’euros offerts par le gouvernement britannique, les qualifiant de « clopinettes » par rapport à une facture qui s’élèverait plutôt à 50 ou 60 milliards d’euros, selon lui.

Une économie britannique malmenée

Inflation dopée, pouvoir d’achat en berne, consommation vacillante : le ralentissement de l’économie britannique renforce la pression sur la première ministre May, s’ajoutant aux tiraillements de son parti conservateur entre partisans et adversaires du Brexit.

À trois reprises cette semaine, l’Office des statistiques nationales (ONS) a publié des données qui ont déçu, voire déprimé à Londres, où le gouvernement s’affaire à préparer le prochain budget de l’État du 22 novembre et, au-delà, la gigantesque tâche du Brexit.

Mardi, l’Office a annoncé que l’inflation avait atteint 3 % en septembre sur un an pour la première fois depuis avril 2012. La dégringolade de la livre sterling depuis la décision des Britanniques de quitter l’UE lors du référendum du 23 juin 2016 renchérit en effet les produits importés.

La Banque d’Angleterre pourrait décider d’augmenter son taux directeur le 2 novembre pour contenir cet accès de fièvre des prix, mais l’équation n’est pas simple car, ce faisant, elle pourrait faire caler un moteur économique qui crachote.

L’ONS a en effet prévenu, mercredi, que les salaires réels — c’est-à-dire en tenant compte de l’inflation — des Britanniques s’étaient effrités de 0,3 % pendant la période de juin à août sur un an. Ce repli du pouvoir d’achat dure depuis des mois et pèse en premier lieu sur les ménages les plus modestes, ce qui donne des arguments aux opposants travaillistes de Mme May.

Vénérable institution internationale, l’OCDE a d’ailleurs jugé mardi que l’économie du pays se porterait bien mieux si les Britanniques revenaient sur le Brexit.

D’autant que les entreprises se montrent précautionneuses avant d’investir dans le climat d’incertitude entourant la sortie de l’UE : le patronat somme désormais le gouvernement d’obtenir d’ici à la fin de l’année la garantie d’une période de transition après le Brexit.