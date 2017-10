Le Dow Jones clôture pour la première fois au-dessus de 23 000 points

New York — En pleine période de résultats, Wall Street a clôturé à des records mercredi, le Dow Jones (+0,7 %) terminant pour la première fois au-dessus des 23 000 points, le Nasdaq prenant 0,01 %.

Selon les résultats définitifs à la clôture, l’indice vedette Dow Jones a avancé de 160,16 points à 23 157,60 points, clôturant pour la première fois au-dessus des 23 000 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a gagné 0,56 point à 6624,22 points. L’indice élargi S&P 500 s’est apprécié de 0,1 %, ou 1,90 point, à 2561,26 points.

« Les résultats d’entreprises et les données économiques font poursuivre sa tendance haussière au marché », a réagi Jack Ablin de BMO Private Bank. « Le troisième trimestre solide d’IBM a porté la hausse de Wall Street », a ajouté Mike Bailey, de FBB Capital Partners. Le groupe informatique américain a progressé de 8,9 % à 159,53 $US après avoir annoncé un chiffre d’affaires et un bénéfice trimestriel dépassant les attentes, en grande partie grâce aux activités de « cloud ».

La publication en cours de séance d’un rapport de la banque centrale américaine (Fed) évoquant une stagnation des prix et des salaires en août et septembre dans le pays malgré l’étroitesse du marché de l’emploi a eu peu d’effet sur les cours, selon M. Ablin, car ces éléments ont « déjà été entendus ces dernières semaines ». La publication des données sur les mises en chantier aux États-Unis mercredi matin, en nette baisse en septembre, a également été relativement neutre sur la progression des indices.

« Les investisseurs s’intéressent aux données de plus long terme, comme les indices manufacturiers ou les chiffres de l’emploi, positifs en ce moment », a indiqué M. Bailey. « Ces données sont influencées par les ouragans », un phénomène temporaire, a par ailleurs affirmé M. Ablin.

« Les investisseurs individuels continuent à affluer et, à chaque annonce d’un nouveau record, et surtout quand on franchit des chiffres ronds comme ça, ils ont le sentiment qu’ils passent à côté de quelque chose et cela attire encore plus de monde sur le marché », ajoute Ian Winer, de Wedbush Securities.

Le marché obligataire reculait : le rendement des bons du Trésor à 10 ans avançait à 2,337 %, contre 2,303 % mardi soir, et celui à 30 ans à 2,846 %, contre 2,804 % la veille.

À Toronto, la Bourse a cédé du terrain mercredi. L’indice composé S P/TSX du parquet torontois a cédé 34,74 points pour terminer la séance avec 15 782,16 points. Les secteurs des matériaux et de l’énergie ont affiché des reculs de 0,8 % et 0,4 %, respectivement, tandis que le gain le plus important a été celui de 1,2 % affiché par le secteur de l’industrie.

« Le marché canadien des valeurs ne se joue pas tant sur l’économie nationale, mais sur la croissance mondiale — les matières premières, les hausses des taux d’intérêt », a observé Candice Bangsund, vice-présidente et gestionnaire de portefeuille chez Fiera Capital. « Avec les matières premières et la finance, on obtient les deux tiers de l’indice de référence. À notre avis, le TSX va rattraper le marché des valeurs américain, particulièrement si les prix des matières premières et les taux d’intérêt continuent de grimper, comme nous le prévoyons. »