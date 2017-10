Une 3e Tour des Canadiens

Cadillac Fairview, Canderel et le Club de hockey Canadien annoncent la construction d’une troisième phase pour leur projet résidentiel Tour des Canadiens, situé dans le quartier Quad Windsor. Ce nouveau gratte-ciel offrira, dès 2021, 567 nouvelles habitations. La Tour des Canadiens 3, située à l’intersection de la rue de la Montagne et de la rue Saint-Antoine Ouest, comptera 55 étages. Cette troisième phase du projet comprendra 12 maisons de ville situées sur le côté sud de la tour. « Ces résidences urbaines profiteront du nouveau parc municipal de 2 acres qui deviendra une véritable jonction entre le centre-ville et Griffintown, mais aussi tout le Vieux-Montréal et le Vieux-Port », peut-on lire dans le communiqué. Le projet immobilier Tour des Canadiens a été lancé il y a quatre ans.