Aux artisans de Bombardier

Je suis moi-même un artisan, et je veux dire aux ingénieurs, techniciens et artisans de la CSerie que je partage avec vous le sentiment d’avoir offert ce magnifique effort collectif, que représente cet avion, à un partenaire à la fois opportuniste et salvateur. Je vous imagine triste d’avoir donné en quelque sorte votre bébé en adoption et de le voir partir pour un succès commercial, nous l’espérons, mais auquel le nom d’Airbus prédominera et vous mettra dans l’ombre de ce géant. Je vous souhaite de trouver un nouveau défi à la hauteur de votre talent et de votre courage, car de nombreuses fois il vous en a fallu pour contrer tous les écueils et péripéties de ce parcours. Un nouveau défi, c’est ce qu’il vous faut pour stimuler votre talent, votre imagination et votre foi dans vos compétences, merci pour votre contribution à notre collectivité.