Une 2e tour pour YUL

YUL Condominiums a lancé mardi le début des travaux de construction de sa deuxième tour de 38 étages. Située au 1400, boulevard René-Lévesque Ouest, cette deuxième tour fera partie intégrante du projet développé en partenariat par le Groupe Brivia et le Groupe Tianco. Le projet YUL comprend deux tours résidentielles de 38 étages et 17 maisons de ville. Les deux tours regroupent plus de 800 habitations. Depuis le mois de septembre dernier, les occupants de la première tour ont commencé progressivement à prendre possession de leur logement.