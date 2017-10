La Caisse investira différemment face aux changements climatiques

La Caisse de dépôt et placement du Québec a annoncé mercredi une nouvelle stratégie d’investissement qui consistera à investir 50 % de plus dans des actifs sobres en carbone et à réduire du quart l’empreinte carbone par dollar investi d’ici 2025.

Le gestionnaire de régimes de retraite, qui parle d’un « premier pas », a indiqué que la prise en compte systématique des changements climatiques dans ses décisions s’inscrit dans la foulée de l’Accord de Paris.

À court terme sur trois ans, la Caisse veut augmenter de 8 milliards ses investissements dans les actifs dits sobres en carbone, soit une hausse de 50 %.

Par ailleurs, aucun autre investisseur institutionnel nord-américain n’a adopté de cible carbone sur l’ensemble des actifs, affirme la Caisse, qui gère plus de 285 milliards pour des dizaines de grands déposants au Québec.

En guise d’exemple, l’institution a mentionné que les actifs « riches en carbone » comprennent le charbon et les matériaux industriels, contrairement à des secteurs propres comme l’éolien, le solaire, les transports en commun et l’efficacité énergétique.