Le Canada se réjouit d’un rapport américain sur l'ALENA

Ottawa — Le gouvernement Trudeau se réjouit de la publication, par le Congrès des États-Unis, d’un rapport qui jette un doute sur une des principales préoccupations du président Donald Trump dans le cadre de la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), a appris La Presse canadienne.

Le document rédigé par le Congressional Research Service prévient qu’il n’existe pas de moyen facile pour M. Trump de réduire le déficit commercial de son pays par rapport au Mexique, ce qui compte parmi ses priorités lors de la refonte d’une entente qu’il a fréquemment menacée de tout simplement déchirer.

Un responsable canadien a confié, sous le couvert de l’anonymat, que le rapport renforce tous les efforts déployés par le Canada pour convaincre le Congrès américain des bienfaits de l’ALENA et des échanges commerciaux libres entre les deux pays. Ce document, ajoute le responsable, rappellera que plusieurs dirigeants américains croient à une modernisation et à une amélioration de la relation commerciale entre le Canada et les États-Unis, et que le Congrès aura un mot important à dire quant à l’avenir de l’entente.

Le Canada maintient qu’il n’a aucun déficit commercial avec les États-Unis, et la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland le répète souvent pour illustrer son argument selon lequel cela n’est pas une mesure adéquate du succès ou de l’échec de l’ALENA.

Le document américain suggère plutôt d’utiliser l’ALENA pour renforcer l’économie mexicaine, ce qui stimulerait ensuite les importations de biens américains. La balance commerciale, ajoute-t-il, est une « mesure incomplète » de la relation commerciale entre deux pays. « On ne comprend pas comment le gouvernement [américain] s’attend à réduire le déficit commercial par le biais de la renégociation », peut-on lire dans le rapport.