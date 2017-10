Les économies de Montréal et de Québec devraient croître fortement en 2017

Soutenue par la reprise des secteurs de la fabrication et de la construction, l’économie de Montréal est en voie d’afficher cette année sa meilleure performance depuis le début du siècle, a estimé mardi le Conference Board du Canada.

L’économie de la métropole devrait croître de 3,2 % cette année, a estimé mardi le groupe de recherche dans sa note de conjoncture métropolitaine de l’automne, pour ensuite ralentir et avancer de 2 % en 2018. De son côté, l’économie de la ville de Québec devrait progresser de 2,9 % cette année — sa meilleure performance en 13 ans — pour, elle aussi, ralentir en 2018 avec une croissance de 2 %.

Ailleurs au Canada, les régions métropolitaines de Calgary et d’Edmonton devraient afficher les plus fortes croissances au pays, avec des progressions respectives de 4,6 % et 3,9 %.

À Montréal, le secteur de la production de biens devrait renouer avec la croissance cette année pour la première fois depuis 2012. Certains sous-secteurs se distinguent particulièrement, a noté le Conference Board, notamment ceux des produits pharmaceutiques et du matériel d’automatisation.

Le secteur montréalais de la construction affiche aussi des chiffres que le Conference Board a qualifiés d’« impressionnants ». Après avoir amorcé une reprise en 2016, les mises en chantier de logements pourraient atteindre leur niveau le plus élevé en cinq ans, prédit le groupe de recherche. L’emploi devrait augmenter en moyenne de 1,6 % par année en 2017 et en 2018 à Montréal, tandis que le taux de chômage devrait reculer au taux record de 6,5 % en 2018.

À Québec, l’embellie économique s’étendra à tous les secteurs, mais la croissance sera particulièrement forte dans les industries productrices de biens, prévoit le Conference Board. L’emploi dans cette région devrait progresser de 1,6 % cette année et de 1,9 % l’an prochain, et le taux de chômage devrait reculer à 4,4 % en 2018.