De part et d’autre, des effets à géométrie variable

La prise de contrôle du programme CSeries par Airbus a pris de court de nombreux spécialistes qui tentent encore de distinguer les gagnants des perdants. Un exercice complexe dont certaines réponses ne pourraient venir que dans quelques années. Portrait d’ensemble.

Airbus et Bombardier

En mettant la main sur un programme mûr sans avoir à débourser la moindre somme, le constructeur aéronautique est perçu comme un des grands gagnants de l’annonce-surprise faite lundi soir. Certes, l’entreprise doit maintenant s’occuper de sa mise en marché et du service à la clientèle, tout en maintenant la production principale à Mirabel jusqu’en 2041. Mais en vertu de l’entente, Bombardier pourrait encore financer le programme à hauteur de 350 millions dans l’année suivant la signature du contrat, et de 350 millions pour les deux années subséquentes. Bon nombre d’analystes soulignent la force de vente d’Airbus dans le monde entier. « Airbus arrive avec son chapeau blanc et passe un peu pour le sauveur »,dit Ernie Arvai, associé à la firme-conseil américaine AirInsight. Pour Bombardier, selon lui, le programme « connaîtra plus de succès avec Airbus », car sa bénédiction fera des vagues dans le marché. « Pas mal tous les grands transporteurs aériens du monde utilisent des appareils d’Airbus. »

Les contribuables

Le gouvernement du Québec, par l’entremise de son bras financier Investissement Québec, a injecté en 2016 1 milliard $US pour 49,5 du programme. Cette part est descendue à 38 % en raison d’un réinvestissement de Bombardier, puis à 19 % en vertu de l’annonce avec Airbus. Cette dilution combinée au fait qu’Airbus n’a rien versé soulève l’indignation dans la population. « On vient de faire un pari, dit M. Ebrahimi, de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM. Ce pari n’est pas farfelu et a un potentiel très élevé de succès. À partir du moment où la machine d’Airbus va se mettre en marche [pour vendre], il est évident que ça sera plus facile étant donné leurs liens d’affaires avec des compagnies aériennes établies. […] Si les promesses s’avèrent exactes, les contribuables québécois auront 19 % d’un plus grand gâteau. »

Travailleurs

« Si vous me demandez qui perd et qui gagne, je pense aux employés de Bombardier à qui on promet une sécurité d’emploi », dit le coordonnateur québécois du Syndicat des machinistes, David Chartrand. « En vertu de l’entente tripartite, cette sécurité-là va maintenant jusqu’en 2041. » Environ 30 % de la production d’appareils CSeries serait destinée aux États-Unis, et donc assemblée en sol américain, mais le reste des ventes dans le monde passera désormais par les portes d’Airbus. Le syndicat reste toutefois prudent. « Il faudra voir les conditions qu’Airbus va exiger des travailleuses et des travailleurs ici. » L’actuelle convention collective vient à échéance dans environ un an.

Trump et Boeing

La réaction du vice-président aux communications de Boeing n’a pas tardé. « Si Airbus et Bombardier pensent que cette transaction leur permet de contourner les règles… #détrompezvous », a écrit Phil Musser sur Twitter lundi soir. Plusieurs observateurs ont conclu toutefois que Boeing, en voulant évincer les avions de Bombardier du marché américain, a malhabilement poussé le fabricant montréalais dans les bras de son rival, qui entend maintenant assembler les avions en sol américain, ce qui pourrait potentiellement permettre d’éviter les sanctions. La décision du département du Commerce américain sur les droits compensatoires et antidumping n’est que préliminaire pour l’instant et sera revue en décembre. « Le plus grand gagnant de cette affaire-là, c’est Trump,laisse tomber M. Ebrahimi. Il pourrait dire : “Regardez comment je suis ferme, comment je crée des emplois de bonne qualité.” » Car l’assemblage des appareils se fera en Alabama, qui n’est pas l’État le plus riche.

Fournisseurs

Pour fabriquer la famille d’appareils CSeries, assemblée à Mirabel, Bombardier s’appuie sur toute une constellation de fournisseurs. Or Airbus a lui aussi son propre réseau. Bonne nouvelle ? L’industrie québécoise est de cet avis. « Nos PME auront un accès direct aux donneurs d’ordres de la chaîne d’approvisionnement d’Airbus »,a affirmé dans un bref communiqué la p.-d.g. de la grappe Aéro Montréal, Suzanne Benoit. Les fabricants de pièces à « faible valeur ajoutée » pourraient souffrir, prévient Mehran Ebrahimi, directeur du Groupe d’étude en management des entreprises de l’aéronautique à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM. Leurs concurrents se trouvent au Maroc, au Mexique, au Vietnam, dit-il. Mais les « mini-intégrateurs », qui produisent des composantes à valeur ajoutée, sont mieux positionnés. « Ils auront la possibilité d’entrer dans la chaîne d’Airbus. »

Actionnaires

Le dernier dividende remonte à la fin de 2014, le cours du titre s’est effondré de 68 % en 2015 et la faiblesse des commandes pour la famille CSeries a fait plonger sa valeur à 80 ¢ au début de 2016. Les actionnaires ont vécu leur lot d’émotions, mais l’arrivée d’Airbus aux commandes du programme de l’avion de 100 à 150 sièges s’est soldée mardi par la plus grosse poussée boursière des dernières années. À la Bourse de Toronto, l’action de catégorie B a terminé la séance de mardi en hausse de 15,7 %, à 2,73 $, un niveau que les marchés n’avaient pas vu depuis deux ans et demi. Les actions de catégorie A à droits de vote multiples, celle qui permet à la famille Bombardier-Beaudoin de conserver le contrôle de l’ensemble de la compagnie, ont également bondi.

Qui est Airbus ? Le nouveau patron du programme CSeries et de l’usine d’assemblage de Mirabel, Airbus, a vu le jour il y a 40 ans, quand des ministres européens ont fait front commun. Leur but : développer le secteur aéronautique du continent. Deux ans plus tard, le projet de l’appareil A300 voit le jour, un avion dont les différentes variantes vont se multiplier par milliers chez les grands transporteurs de la planète.



Aujourd’hui, Airbus, une multinationale de 134 000 employés dont le siège décisionnel est à Toulouse, livre annuellement environ 700 avions, plus de 400 hélicoptères et une trentaine d’appareils militaires. Sa division d’avions civils, à elle seule, a généré l’an dernier des ventes de 49,2 milliards d’euros (72,5 milliards $CAN).



La compagnie, détenue entre autres par la France, l’Allemagne et l’Espagne, vend notamment les avions A320, configurables de 100 à 240 sièges, et le A380, qui peut transporter jusqu’à 850 personnes.



En guise de comparaison, les avions commerciaux de Bombardier ont enregistré des revenus de 2,6 milliards, alors que les avions d’affaires ont atteint 5,7 milliards. Dans son ensemble, la division aéronautique compte 28 500 employés.