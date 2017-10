CSeries: Notre génie est sauf, dit Couillard

Dépeint sous les traits d’un « naïf » et d’un « perdant » par ses adversaires politiques, Philippe Couillard s’est évertué mardi à dissiper l’impression que la CSeries — dans laquelle l’État québécois a investi pas moins de 1,3 milliard de dollars — a été cédée à Airbus pour rien. La prise de contrôle du fleuron québécois par le géant de l’aéronautique éloigne la menace qui pesait jusqu’à aujourd’hui sur les emplois « de grande qualité » des milliers de travailleurs à pied d’oeuvre sur la chaîne de fabrication de l’avion… jusqu’en 2041. Ce n’est pas rien, a dit froidement le premier ministre.

Néanmoins, M. Couillard doute toujours de voir l’État québécois récupérer la mise de 1,3 milliard faite par Investissement Québec (IQ) pour mettre la main sur 49,5 % de Société en commandite Avions CSeries (SCACS) en octobre 2015. La part d’IQ s’est rétrécie considérablement au cours des dernières semaines en raison de l’injection de nouveaux capitaux par Bombardier, puis, lundi, de l’entrée en scène d’Airbus. Elle est désormais de 19 %. « Les chances de le récupérer [le 1,3 milliard] sont [toutefois] beaucoup plus élevées qu’elles ne l’étaient il y a quelques jours », a fait valoir le chef du gouvernement.

Le « partenariat stratégique » noué par Bombardier et Airbus constitue, selon M. Couillard, une « nouvelle positive pour le Québec ». Pour assurer la survie de la CSeries, « c’est un geste qu’il fallait faire », a-t-il martelé, précisant du même souffle que la vente des appareils de la CSeries a été « difficile » au fil des derniers mois. La multinationale Airbus ? qui est solidement implantée dans une soixante d’États ? trouvera des débouchés aux avions conçus au Québec, est-il persuadé. « Notre fleuron, notre créativité, notre génie québécois vont voler partout dans le monde », a-t-il insisté.



Le chef de l’opposition officielle, Jean-François Lisée, a prié M. Couillard de cesser de « fanfaronner » moins de 24 heures après la conclusion du partenariat entre Bombardier et Airbus. M. Lisée s’indigne de voir « le fruit de plus de 10 ans de travail du génie québécois » donné à un concurrent de Bombardier « en échange de zéro euro, zéro dollar, zéro kopeck ». « Si Bombardier a signé cette entente-là, c’est parce qu’elle n’avait pas le choix », a soutenu le chef péquiste, précisant que la « faiblesse » de la CSeries « tire son origine » de l’injection de 1,3 milliard d’IQ non pas dans le consortium de Bombardier, mais dans le programme de la CSeries, ce qui a été perçu à tort ou à raison comme une subvention étatique.

D’ailleurs, le chef caquiste, François Legault, demande à la vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, d’évaluer la valeur marchande du placement effectué par IQ il y a deux ans. « M. Couillard a misé 1,3 milliard de notre argent sur cette Série C et, malheureusement, il a perdu. Si j’étais à la place de M. Couillard, je serais déçu en tabarnouche », a affirmé M. Legault non sans savoir que la participation d’IQ pourra être achetée à la valeur au marché en 2023. « Pensez-vous qu’Airbus va s’arranger pour que la valeur marchande soit très élevée en 2023 ? » a demandé le cofondateur d’Air Transat. « Il faut avoir fait des affaires un peu dans la vie pour comprendre. » Le chef caquiste a dit espérer que le chef libéral paiera chèrement cette « erreur grave » lors des prochaines élections générales.

Changement de ton

Le premier ministre a adouci le ton depuis son allocution devant les employés de Bombardier à Mirabel. « Chaque avion qui sort d’ici est un message à Boeing et à M. Trump », avait-il lancé fin septembre, tout en se disant « fier en tabarnouche » de la CSeries. Il dit aujourd’hui avoir donné le feu vert au transfert du programme à Airbus, dont le siège social est basé à Amsterdam, « avant tout [pour] protéger les emplois » ébranlés par le vent de protectionnisme en provenance des États-Unis. « C’est la nouvelle réalité américaine. Je dirais même que ça dépasse le parti [républicain] de M. Trump », a-t-il expliqué.

Il n’a pas pour autant manqué de souligner, en chambre, que « l’action de Bombardier est en hausse, celle d’Airbus est en hausse [tandis que] celle de Boeing va vers le bas ». « C’est la réponse du Québec à ceux qui veulent freiner la créativité québécoise ! » s’est exclamé M. Couillard, tout en montrant du doigt Boeing.

En effet, l’arrivée d’Airbus dans le poste de pilotage de l’avion de 100 à 150 sièges a été à l’origine de la plus grosse poussée boursière des dernières années pour Bombardier.

M. Couillard a aussi minimisé l’importance de la nouvelle chaîne de montage qui sera mise sur pied par Airbus à Mobile (Alabama) afin d’assembler des appareils de la CSeries destinés à des compagnies aériennes américaines — Delta, par exemple — à l’abri des droits compensateurs et des droits antidumping du gouvernement Trump. « On va probablement tripler ou même plus la capacité de production de la ligne de Mirabel », a-t-il prédit à un an des élections générales.

La propriété de la CSeries passe entre les mains d’Airbus, mais la production de l’appareil, son assemblage et sa propriété intellectuelle resteront au Canada, a martelé Ottawa. Ce qui protégera les emplois, mais permettra aussi en outre d’en créer d’autres, puisque le siège social mondial de la CSeries sera à Mirabel, a argué le ministre fédéral de l’Innovation, Navdeep Bains. L’entente de principe entre les deux avionneurs prévoit que seul l’assemblage des avions destinés au marché américain se fasse en Alabama — le reste se ferait à Mirabel, selon Ottawa. M. Bains anticipe, tout comme M. Couillard, d’« énormes possibilités de vente et de prévisibilité […] dans une industrie qui a beaucoup de potentiel de croissance ».

Le Bloc québécois reproche au gouvernement fédéral de ne pas avoir empêché la prise de contrôle de la CSeries par Airbus.

Au Parti conservateur, Maxime Bernier a réclamé que le ministre, avant même d’approuver l’entente entre Airbus et Bombardier, « se fasse rembourser tout de suite » le prêt consenti au programme de la CSeries, car désormais « on se trouve à financer une compagnie étrangère ». Ottawa récupérera bel et bien les 120 millions versés pour la CSeries, a dit le ministre Bains, mais en vertu de l’échéancier préétabli, qui est secret.

Le Québec Inc. renonce à son rêve de voir Bombardier jouer dans les ligues majeures aux côtés d’Airbus et de Boeing. « On aurait rêvé que Bombardier devienne aussi gros que Boeing et Airbus, mais, en pratique, ça ne pouvait pas se produire. C’était impossible », a concédé M. Couillard.

Le développement de la CSeries dans l’arrière-cour de Boeing avait dès le début les allures d’une opération kamikaze de la part de Bombardier aux yeux de François Legault. « En tout cas, moi, je n’aurais pas mis de mon argent personnel pour aller me battre contre le 737. »

