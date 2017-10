Tesla licencie des centaines de salariés après des perturbations

New York — Tesla, le constructeur de véhicules électriques, a licencié des centaines d’employés après la perturbation de la production du Model 3, une voiture importante pour sa montée en puissance, a indiqué lundi à l’AFP une source proche du dossier.

Contacté par l’AFP, le groupe fondé en 2003 par l’entrepreneur sud-africain Elon Musk, a confirmé cette information sans toutefois donner le chiffre exact du nombre de salariés contraints au départ. Ces départs se feront par une combinaison de licenciements secs et de départs volontaires, a ajouté la source. Ils touchent également les employés des services administratifs et commerciaux. D’autres personnes seront embauchées pour remplacer les partants.

« Comme toutes les entreprises, Tesla procède à un examen de la performance annuelle au cours duquel un responsable et un employé discutent des résultats ayant été accomplis y compris comment ceux-ci ont été atteints », a déclaré par courriel à l’AFP un porte-parole. « Et comme dans toute entreprise, notamment dans une employant plus de 33 000 salariés, les entretiens annuels peuvent aussi aboutir occasionnellement à des départs d’employés. »

Un grand ménage ?

Ces licenciements s’apparentent à des sanctions car ils tombent au moment où la production du Model 3 a été fortement perturbée par des goulots d’étranglement. Tesla a démarré en juillet la production du Model 3, une berline de milieu de gamme vendue 35 000 $US qui est très importante dans ses ambitions de devenir un constructeur de véhicules produits en série.

Il prévoyait d’en produire 1500 exemplaires en septembre mais n’en a finalement produit que 260, ce qui a ravivé les doutes sur la capacité de Tesla à atteindre son objectif de produire environ 500 000 véhicules en 2018 et un million à l’horizon 2020.

Le spécialiste des véhicules électriques, qui commercialise également deux modèles de luxe — la berline Model S et le VUS Model X dont le prix de base démarre à environ 80 000 $US — n’a produit que 84 000 voitures en 2016.