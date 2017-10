Le Groupe TMX s’entend avec la Bourse de Shenzhen

Toronto — Le Groupe TMX a signé un protocole d’entente non exécutoire avec la Bourse de Shenzhen dans le but d’améliorer leur coopération économique. Les entreprises ont dit vouloir mettre en contact les investisseurs et les sociétés des secteurs de la technologie et de l’innovation dans les deux pays. En vertu de l’accord de cinq ans, le Groupe TMX et la Bourse de Shenzhen prévoient mettre sur pied un « Projet Chine-Canada » de services aux sociétés de ces deux secteurs. Les deux sociétés ont ajouté qu’elles pourraient en outre examiner la possibilité d’établir des liens entre le Canada et la Chine en ce qui a trait à la négociation, à la compensation et au règlement.